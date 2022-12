Medio millar de personas exigen en Madrid un "blindaje constitucional" de las pensiones

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar al Gobierno y al Congreso de los Diputados un "blindaje constitucional" de las pensiones, de manera que no se puedan "tocar, recortar o privatizar".

La movilización, convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), ha arrancado a las 12.00 horas en la plaza de Jacinto Benavente para continuar por la calle Atocha hasta las inmediaciones del Museo Reina Sofía, donde el guionista y director Joaquín Oristrell y la actriz Nicole León han leído un manifiesto firmado por las organizaciones que apoyan la plataforma.

En la lectura, se ha llamado al Ejecutivo y al Congreso "a dar pasos para promover una reforma de la Constitución, otorgando a las pensiones un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad".

Asimismo, se ha abogado por "una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier Gobierno pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones".

También se ha demandado "un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas".

En este sentido, la coportavoz de la MERP, Sara García, ha explicado que "el artículo 50 habla de pensiones adecuadas, pero no habla de pensiones públicas" y que "habla de pensiones periódicamente actualizadas, no dice que no deben perder poder adquisitivo", para defender que debe prohibirse su privatización de forma explícita.

Por su parte, el también coportavoz, Joanen Cunyat, ha señalado a la "unidad" de las organizaciones participantes pese a que tienen distintas posiciones ante la reforma de las pensiones que tienen las organizaciones y ha incidido en el objetivo común: "Si nos preguntan qué es blindar, es prohibir la privatización, y si nos preguntan cuál es la clave, sin duda, la unidad".

El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, también ha destacado la "fuerza" y "unidad" de la MERP, que se refleja en movilizaciones como esta, una característica que la plataforma quería reivindicar antes de acabar el año.