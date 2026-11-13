Mueren 565 trabajadores en accidente laboral hasta septiembre, un 3,3% más que en 2025

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 565 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los nueve primeros meses del año, 18 más que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone un aumento del 3,3%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo aumentaron un 4,6% hasta septiembre, con 456 fallecidos, 20 más que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte descendieron un 1,8%, con un total de 109 fallecidos, dos menos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 208, doce más que entre enero y septiembre de 2025.

Le sigue la construcción, con 137 accidentes mortales, 17 más que hasta septiembre de 2025, y la industria, con 65 trabajadores fallecidos, 16 menos que en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la agricultura fue el sector donde más aumentaron los siniestros mortales en términos relativos, con 46 muertos, un 17,9% más que entre enero y septiembre de 2025.

505 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 60 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 565 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta septiembre, 505 eran asalariados, tres más que en igual periodo de 2025 (+0,6%), mientras que 60 fallecidos eran trabajadores por cuenta propia, 15 más que en los nueve primeros meses de 2025 (+33,3%).

Del total de trabajadores por cuenta propia que perdieron la vida en accidente laboral, 54 lo hicieron en jornada de trabajo, 16 más respecto al mismo periodo de 2025 (+42,1%), mientras que seis fallecieron en un siniestro 'in itínere', uno menos que el año anterior (-14,3%).

SUBE EL TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 3,1% entre enero y septiembre, hasta un total de 472.727, de los que 404.597 se produjeron en el centro de trabajo (+2,8%) y 68.130 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 4,7%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 2.683 hasta septiembre, un 4,3% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 699, diez más que hasta septiembre de 2025 (+1,5%).

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 2,9%, hasta un total de 401.458, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 4,8%, hasta los 67.322.

Según los datos de Trabajo, hasta septiembre se notificaron además 398.702 accidentes laborales sin baja, cifra un 1,3% inferior a la de los nueve primeros meses de 2025.