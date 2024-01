La reducción de la jornada hasta las 38,5 horas en 2024 no tendrá "prácticamente" efecto, según CCOO

El sindicato señala que el segundo tramo de la reducción, hasta las 37,5 horas, afectará a 10,3 millones de trabajadores

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El primer tramo de la reducción de la jornada laboral, hasta las 38,5 horas para 2024 que contempla el Gobierno, no tendría "prácticamente efecto" en la jornada de los trabajadores afectados por convenio, ya que la situaría en 1.758,16 horas frente a las 1.751,56 horas que supone la media de la jornada sectorial pactada en 2023.

Así lo han señalado desde CCOO en un estudio sobre la 'Evolución de los salarios y tasa de cobertura' presentado por el secretario general del CCOO, Unai Sordo, y la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente Peralta, quienes han indicado que el segundo tramado de la reducción de la jornada, hasta las 37,5 horas para 2025, sí afectará a 10,3 millones de trabajadores, el 94% de quienes tienen convenio colectivo de referencia.

La jornada media recogida en los convenios colectivos supone un total de 1.748,5 horas: 1.699,2 horas en el ámbito de la empresa y 1.751,6 horas en el ámbito sectorial. De esta manera, la reducción de jornada a 38,5 horas, teniendo en cuenta la propuesta del Gobierno actual, situaría la jornada laboral en 1.758,16 horas para este año y la reducción a 37,5 horas las situaría en 1.712,50 horas.

Así, para aquellas empresas que tienen jornadas que se sitúen en torno a la media de la jornada sectorial pactada (1.751,56), la reducción a 38,5 horas "no tendría afección", pero sí la reducción en 2025 con la aplicación de las 37,5 horas semanales, con una reducción anual de 39,06 horas.

No obstante, para aquellas empresas que siguen manteniendo una jornada de 40 horas, la reducción supondría unas 68,11 horas menos al año para 2024 y en unas 45,66 para 2025. En total, su jornada anual se vería recortada en 113,77 horas al año.

Por sectores, el campo, el comercio y la hostelería serían los sectores más afectados, ya que su jornada es "más alta" que la del resto de sectores, según ha señalado Vicente.

En esta línea, Peralta ha indicado que los trabajadores afectados por el salario mínimo interprofesional (SMI) serían los más beneficiados por esta reducción de jornada, ya que es un colectivo que, "generalmente", tiene una jornada laboral de 40 horas semanales.

SORDO NO DA POR "DESCONTADO" UN ACUERDO PARA REDUCIR LA JORNADA

Preguntado por la mesa de negociación de la reducción de la jornada, Sordo ha asegurado que "van con toda la voluntad de negociar y llegar a un acuerdo" y ha afirmado que "desean" un acuerdo con la patronal, porque "facilitaría" la aplicación de la reducción de la jornada laboral en cada convenio colectivo.

"Nuestra voluntad es de negociar, pero no vamos a negociar con las cartas marcadas y esperamos que CEOE no esté preparando el escenario del 'no por el no'. Nosotros no damos por descontado que no pueda haber un acuerdo", ha añadido.

EL INCREMENTO SALARIAL FUE DEL 4,5%, POR ENCIMA DEL IPC

Por otro lado, el sindicato apunta que el incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2023 se situó en el 4,59% hasta diciembre de 2023, frente a una inflación que cerró el mes de diciembre en el 3,1%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recopilados por Comisiones Obreras en su estudio.

"No solamente se ha producido un mantenimiento del poder adquisitivo, sino una mejora de los salarios, que era también el objetivo que tenía en el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva", ha apuntado Vicente.

De esta manera, el número de convenios firmados en 2023 ha alcanzado los 1.351, un 24% más en relación a los firmados a lo largo del año anterior y un 30% más frente a los de 2021, mientras que la cobertura total alcanzó los 3,7 millones de trabajadores a cierre de 2023.

En lo que respecta a los convenios con efectos económicos en 2023, fueron un total de 3.512 convenios colectivos, que afectaron a 10,9 millones de trabajadores y tuvieron un incremento salarial medio de un 3,47%, por encima de la inflación.

No obstante, Peralta ha apuntado que si se toma como referencia la subida de la inflación media (3,53%), no se llega a mantener el poder adquisitivo en los convenios con efectos económicos para 2023, (-0,07%), pero en el caso de los convenios firmados en 2023 también mejoran el poder adquisitivo en un 1,06%.

DATOS "POCO POSITIVOS" PARA LA CLÁUSULA DE GARANTÍA SALARIAL

En lo que respecta a la inclusión de la cláusula de la garantía salarial, desde CCOO han apuntado que los resultados "no son tan positivos", ya que las empresas siguen prefiriendo incrementar más los salarios a cambio de la renuncia a la cláusula de revisión.

Así, para el conjunto de los convenios con efectos económicos para 2023, solo 518 convenios recogen algún tipo de cláusula de garantía salarial, el 14,74% del total, que afectan al 23,41% de los asalariados. "Esta cifra se ha incrementando, pero aún sigue siendo poco significativa", se ha lamentado Peralta.

Desde CCOO, han reivindicado que la cláusula de garantía salarial sigue siendo una reivindicación "irrenunciable" para poder mantener los salarios, sobre todo en momentos de incertidumbre.