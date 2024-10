Seguridad Social empezará el próximo lunes los trabajos para reformar la incapacidad temporal

Se reunirá con agentes sociales a las 12.30 de la mañana para empezar a trabajar en esta medida

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá el próximo lunes a las 12.30 con los agentes sociales para constituir la mesa técnica con la que se iniciarán los trabajos para reformar la incapacidad temporal (IT).

Así lo ha indicado a los medios este martes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que ha destacado que el acuerdo firmado con patronal y sindicatos el pasado 18 de septiembre incorporaba la previsión de constituir esta mesa en materia de incapacidad temporal.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya había avanzado que en los próximos días se procederá a abrir una mesa de negociación con los agentes sociales para la reforma de la incapacidad temporal (IT), que quiere flexibilizar desde la voluntariedad para la reincorporación laboral de personas con una baja médica y "con la mirada" puesta también en la discapacidad.

Así, Suárez ha puntualizado que la mesa que se va a constituir el próximo lunes será una mesa "estrictamente técnica" y con una perspectiva de análisis "centrada en la protección y la mejora de la salud de los trabajadores".

En esta línea, ha asegurado que desde el Ministerio de Seguridad Social se están fijando en países de la Unión Europea para establecer el modelo que se quiere aplicar y que 13 países del entorno tienen "algún modelo" de baja flexible, como los países escandinavos o Francia. "Hay que aprender, inspirarse un poco en todo esto, hay que escuchar a los técnicos y ver cuál es la realidad", ha añadido.

"No hay dos sistemas de seguridad social iguales y no hay dos sistemas que protejan la incapacidad temporal igual, pero fórmulas en las que se introducen elementos que no tenemos recogidos en nuestro ordenamiento, pues existen en casi la mitad de los países de la Unión Europea", ha concluido.