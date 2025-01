Sordo (CCOO), sobre la reducción de jornada: "No contemplamos el bloqueo del acuerdo"

Asegura que de no tramitarse, el primer objeto de movilización será el Gobierno

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que desde el sindicato no contemplan que se bloqueé el acuerdo que el Gobierno ha hecho con las organizaciones sindicales sobre la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas.

"Damos por sentado que ese acuerdo se va a tramitar legislativamente. Si no fuera así, evidentemente, el primer objeto de la movilización va a ser el Gobierno", ha indicado en una entrevista en 'Canal 24 horas' recogida por Europa Press.

El secretario general de CCOO ha asegurado que no van a permitir que el acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo cambie, pero sí ha reconocido que son conscientes de que en su tramitación parlamentaria se modificará para lograr los acuerdos parlamentarios necesarios para que salga adelante en el Congreso.

"Somos conscientes de que va a haber cambios y ahí vamos a estar muy pendientes de la posición de todos los grupos, ¿no? Y la manera de un sindicato de estar pendiente de todo esto es, por un lado, negociando y hablando con los grupos, pero por otro lado, también movilizándose en la calle y es lo que vamos a hacer siempre de forma conjunta con UGT", ha expuesto.

Preguntado por las disputas entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de jornada, Sordo ha asegurado que "no da por sentado" que haya dos posiciones sobre la reducción de jornada.

"Hay un acuerdo de Gobierno con las organizaciones sindicales. Nosotros lo que vamos a decir es que, más temprano que tarde, este acuerdo se tiene que legislar, se tiene que llevar al Consejo de Ministros y, a partir de ahí, entrará al juego con los grupos parlamentarios", ha afirmado.

Así, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho "gala" de que se reducirá la jornada, y tras 11 meses de negociaciones con Trabajo y la CEOE, la reducción de jornada debe llegar.

"Esa reducción del tiempo de trabajo se pueda asumir perfectamente por las empresas de nuestro país si esto conlleva una mejor vida de los trabajadores y una mejora de los salarios hora de muchos trabajadores", ha zanjado.

NO CREE QUE EL GOBIERNO SE VAYA A ROMPER POR LOS PRESUPUESTOS

Preguntado por los presupuestos generales, Sordo ha indicado que no ve posible que el Gobierno se rompa por la falta de presupuestos y ha pedido "dar normalidad" a la relación del Gobierno con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

"No estaría mal que el señor Sánchez se pudiera ver con el señor Puigdemont. Me da igual cuándo, tampoco dónde. Yo creo que lo importante es normalizar estas situaciones", ha añadido a la vez que ha asegurado que desde CCOO no tienen "ningún problema" en hablar con Junts y su presidente en temas como la reducción de jornada.

De igual manera, ha reiterado la importancia de tener unos presupuestos en España para impulsar el crecimiento económico y las transformaciones que necesita el país. "Hay que intentar que haya presupuestos generales del Estado", ha expuesto.