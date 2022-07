Muere a los 59 años Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cuatrecasas, Jorge Badía, ha muerto este domingo a los 59 años mientras montaba en bicicleta, según han informado este lunes fuentes del bufete de abogados a Europa Press.

Badía era asesor en conflictos societarios complejos y experto en la resolución de disputas entre socios, particularmente en las que se originan durante procesos de inversión y de fusión y adquisición de empresas.

También estaba especializado en representar a consejos de administración en asuntos de responsabilidad de administradores.

Durante su vida profesional, desempeñó cargos de gestión interna y ahora lideraba el desarrollo estratégico de la firma como primer ejecutivo.

Se licenció en Derecho en la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) en 1988 y fue reconocido como Lawyer of the Year en 2015 en Litigio, en 2016 en Arbitraje y Mediación, y en 2017 en Arbitraje Internacional, por Best Lawyers.