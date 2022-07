Calviño descarta una recesión y asegura que España mantiene un "fuerte" crecimiento pese a la incertidumbre

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha descartado este martes una recesión en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios y ha asegurado que España sigue manteniendo un crecimiento "fuerte" pese a las incertidumbres.

"Es evidente que estamos en un momento de gran incertidumbre, que las noticias con respecto a la evolución y el impacto de la guerra no son positivas, pero España sigue manteniendo un crecimiento fuerte", ha subrayado Calviño tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes.

La vicepresidenta ha remarcado que "todos los organismos" prevén un fuerte crecimiento para la economía española, con tasas para el Producto Interior Bruto (PIB) que superan el 4%. "La economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento", ha enfatizado Calviño, tras poner en valor los últimos datos conocidos sobre afiliación a la Seguridad Social, así como sobre inversiones o sobre la balanza de pagos.

No obstante, ha recordado que desde hace semanas viene advirtiendo de que las noticias, en cuanto al desarrollo de la coyuntura geopolítica por la guerra, "no son buenas". En este sentido, ha apuntado que los cortes de gas y petróleo rusos, que han llevado a que se dupliquen los precios en los mercados del gas, "no son buenas noticias", según ha reconocido.

Esto ha llevado a que se produzcan revisiones a la baja sobre el crecimiento económico y al alza en cuanto a la inflación tanto a nivel europeo como incluso a escala global.