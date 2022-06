CCOO y UGT dudan que el Gobierno pueda favorecer un acuerdo salarial con CEOE pero piden presionar por la vía fiscal

Rechazan un acuerdo sin revisión salarial con el IPC y recuerdan que son las empresas las que han emujado la inflación al trasladar costes

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han expresado este martes sus dudas de que el Gobierno pueda favorecer un acuerdo de subidas salariales con la patronal CEOE, pero sí le han pedido actuar por la vía fiscal, subiendo los impuestos a los beneficios empresariales y utilizar los recursos para redistribuir estas rentas.

Es más, Sordo cree que una entrada del Gobierno en esta negociación "podría ser contraproducente", si bien cree que, si esta situación de "bloqueo" para acordar una senda de subidas salariales orientativas, sí puede plantearse "cómo actuar".

En su intervención en el Curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, Sordo ha dicho que "el Gobierno tiene palancas para favorecer una distribución equitativa". Por ejemplo, subiendo los tipos en el Impuesto sobre Sociedades para generar más recursos con los que asegurar una renta a personas que no alcancen mil euros mensuales.

UGT: "QUE LA PATRONAL TOME NOTA Y PIENSE QUE EL ACUERDO ES VIABLE"

"En temas salariales no necesitamos árbitro. Si quiere entrar a debatir, lo puede hacer, pero no mediar. No tendría una gran efectividad", ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que sí que ha planteado que el Gobierno "quiera introducir elementos que la patronal tome nota y piense que, efectivamente, el Acuerdo de Negociación Colectiva es viable".

Álvarez ha elucubrado con la posibilidad de que la patronal no quiera "favorecer un mapa de estabilidad" por una "decisión política". Si esto fuera así, ha dicho, que el Gobierno tomara un papel más activo en esta negociación "en vez de mejorar, podría empeorar".

Para Álvarez, "digan lo que digan las empresas, los aumentos de precios no tienen que ver con las materias primas y los salarios". "Es un deseo de ganar más dinero", ha abundado, que ve en esta traslación de costes "un abuso y una falta de solidaridad inaceptable", cuando luego la patronal se niega a compensar por la vía salarial.

CCOO LAMENTA EL "DESORDEN" DEL GOBIERNO EN SU RESPUESTA A LA CRISIS

Ante el temor de que las subidas salariales alimenten la inflación, Sordo ha señalado que son las empresas las que "están ya repercutiendo el aumento de los costes" y que lo que plantean los sindicatos se queda para este año en una subida del 3,5%, inferior a los niveles de inflación, a revisar acorde de una inflación media que, ha recordado, se vería moderada a final de año tanto por las medidas del Gobierno y la comparativa con los datos de final de año, cuando empezaron a dispararse los precios.

De no compensar la subida de los precios con la inflación, Sordo ha dicho que "alguien quiere que la crisis la paguen única y exclusivamente los trabajadores con sus salarios", y ha anticipado que "una nueva depresión de los salarios" originaría "enormes problemas de gestión política, social y económica": "No pueden ser los salarios los únicos paganos".

Frente a esta situación, ha celebrado que algunas de las medidas que se esbozan para el próximo decreto ley de respuesta económica a la guerra de Ucrania "se parecen bastante" a las propuestas de los sindicatos, pero ha lamentado que "se está haciendo de forma deslavazada" y con "desorden".