Cuerpo defiende un nuevo 'Next Generation' financiado con deuda pública europea para reindustrializar Europa

Asegura que no hay otra manera de financiar la inversión de más de 800.000 millones que propone el 'Informe Dragui'

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes la necesidad de aprobar en el seno de la UE unos nuevos fondos europeos similares a los 'Next Generation', y por tanto financiados con deuda pública europea, para hacer frente a las nuevas inversiones que plantea el 'Informe Dragui', cuantificadas en más de 800.000 millones de euros, en torno al 5% del PIB comunitario.

Cuerpo, que ha participado en la VI edición del Foro de la Toja-Vínculo Atlántico, ha contestado que está "a muerte" con la propuesta del exprimer ministro italiano y expresidente del BCE, Mario Dragui, de aprobar un modelo similar a los 'Next Generation' para los próximos años, y ha añadido que es "ineludible" que las necesidades de inversión tan ingentes que tiene la UE se financien con deuda pública europea.

"No hay otra forma de discutir este tema, esto (los 'Next Generation') ha supuesto un cambio radical en esta salida de la crisis, con la primera pandemia en 100 años y la primera crisis de inflación en 40 años y sin aparentes cicatrices en Europa, gracias al 'Next Generation' y hay que vender el éxito y seguir por esta vía", ha reiterado Cuerpo.

A su juicio, los más de 800.000 millones de euros que plantea Dragui para reindustrializar Europa no se pueden financiar ni a través de los mercados de capitales, ni con el presupuesto de la UE, ni por parte de los estados miembros, que con las nuevas reglas fiscales deben ir reduciendo sus déficits públicos, ni basta con el impulso del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Para Cuerpo, es "necesario y urgente" que Europa asuma el "liderazgo estratégico de esta nueva reindustrialización" y que, además tenga un "sello específico europeo" que la diferencie de otros actores globales, lo que pasa por la apuesta por el multilateralismo, la descarbonización y el Estado de bienestar.

MEJORAR LA GOBERNANZA EUROPEA

Además, ha indicado que este proceso de reindustrialización y la necesidad de aumentar las inversiones en Europa pasa de manera "urgente" por mejorar la gobernanza europea y los problemas burocráticos en el seno de la UE porque, de lo contrario, se corre el "riesgo" de que las propuestas del 'Informe Dragui' "acaben en un cajón".

"Europa responde bien en modo crisis, pero en cuanto a los retos a medio y largo plazo, tenemos una lentitud, con una gobernanza muy compleja, por lo que sin necesidad de cambiar tratados, debemos buscar maneras de avanzar", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado el llamado 'régimen 28' que propone el 'Informe Letta' de reforma de la UE, a modo de un nuevo estado miembro "ficticio" que permita a las empresas operar de manera rápida en la UE y que el Gobierno español quiere importar en España con el llamado 'régimen 20', es decir, una comunidad autónoma 'adicional' para unificar normas y eliminar la burocracia. "Es una idea brillante para crear un mercado único", ha afirmado Cuerpo.