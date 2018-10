Economía/Macro.- Weber advierte de que el BCE no toma sus decisiones en función de las necesidades de un país

Actualizado 27/01/2010 13:17:24 CET

DAVOS (SUIZA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Bundesbank, Axel Weber, advierte de que el instituto emisor europeo no toma sus decisiones para ayudar a un país determinado o según las necesidades de una región de la eurozona.

"No podemos tener en cuenta en nuestras decisiones la evolución de partes concretas de la Unión, porque no contamos con herramientas para eso", dijo el banquero alemán en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNBC en la jornada inaugural del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos.

No obstante, Weber considera que la moneda única europea no está en peligro a pesar de las dificultades que atraviesa Grecia y prevé que el país heleno cumplirá sus planes para reducir su déficit al 3% en dos años, desde el 12% actual. "Mi expectativa es que lo cumplirá, porque no tiene otra alternativa", señaló.

Por otro lado, el banquero alemán destacó que no ha habido un problema de credibilidad respecto al euro "en los últimos diez años", por lo que expresó su confianza en que "el euro estará aquí para siempre".