Empresas y autónomos de Ceuta pueden solicitar desde este lunes las ayudas directas de apoyo económico

Archivo - El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo y el ministro de Hacienda, Arcadi España. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas y autónomos de Ceuta pueden solicitar desde este lunes, 14 de septiembre, hasta el 30 de noviembre las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

A principios de este mes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

Dentro de ese paquete, se dispusieron 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. En concreto, se incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, con el que los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación.

Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas y las ayudas se podrán solicitar a partir de este lunes 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre, para lo que las empresas solo tendrán que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables.

A estos 36,6 millones se sumarán 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta.

Además, para reforzar el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO.

En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad.