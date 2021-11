Los Presupuestos superan la Comisión y llegan al Pleno del Congreso con el voto de PNV y Bildu, pero aún no de ERC

PSOE y Unidas Podemos aceptan enmiendas de sus socios y la oposición 'cuela' un Fondo Covid para CCAA que Hacienda dice no poder ejecutar

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 ha completado este jueves su paso por la Comisión de Presupuestos del Congreso con los votos del PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu y pasarán a votarse la próxima semana en el Pleno del Congreso, último examen antes de ser aprobados y enviados al Senado.

Para superar las votaciones de las distintas secciones del proyecto y del informe de la ponencia, los grupos del Gobierno han contado con el apoyo del PNV y Bildu, mientras que Esquerra Republicana (ERC), Junts y Coalición Canaria (CC) se han abstenido. El PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.

El proyecto llegará al Pleno del Congreso tras incorporar enmiendas de los socios del Gobierno, principalmente del PNV y Nueva Canarias, pero también ERC, Bildu, Más País-Equo, Teruel Existe, Compromís y el Partido Regionalista Cántabro (PRC).

Entre ellas, un fondo de 25 millones de euros para compensar a víctimas del amianto, exigido por Unidas Podemos, PNV y Bildu, una nueva agencia independiente de supervisión de los algoritmos y un plan de salud mental en institutos dotado con 5 millones, propuestas estas pactadas con Más País-Equo.

FONDO COVID QUE EL GOBIERNO VE IMPOSIBLE EJECUTAR

Sin embargo, la principal modificación al Presupuesto ha sido a pesar del rechazo de PSOE y Unidas Podemos, que junto al PNV no pudieron evitar una enmienda de Junts, apoyada por PP, Vox, ERC, Cs, Bildu y CC para crear un fondo de 9.632 millones de euros para compensar a las comunidades autónomas gastos derivados de la pandemia de Covid-19.

El Ministerio de Hacienda se ha apresurado a aclarar que no ve posible ejecutar dicho fondo, señalando que la enmienda da de baja un programa que no existe en los Presupuestos, por lo que no existen esos fondos. Pero es que además, incide, la sección afectada no cuenta siquiera con recursos suficientes, quedándose en unos 7.000 millones previstos para compensar a las comunidades por IVA pendiente de liquidar en 2017.

LOS LETRADOS CUESTIONAN EL 40% DE LOS MIL VETOS DEL GOBIERNO

Pese a ello, la enmienda de Junts consiguió superar el filtro del Gobierno y la Mesa de la Comisión hasta en dos ocasiones --fue subsanada en un primer momento-- en una tramitación que ha dejado fuera más de mil enmiendas con el veto del Gobierno, por suponer mayor gasto o menos ingresos en las cuentas.

Un volumen de vetos cuestionado por los propios letrados de la Cámara --un 42% de todos los comunicados por el Ejecutivo-- por afectar este desfase de gastos o ingresos a otro diferente al de la Administración General del Estado; por contener estas enmiendas medidas compensatorias suficientes; o por justificarse el veto en supuestas insuficientes o defectos que, a juicio de los letrados, "excede de la previsión reglamentaria" que le otorga capacidad de veto.

PP Y Cs AMENAZAN CON LLEVAR LOS VETOS AL TC

El PP y Ciudadanos, que ya habían cargado contra la arbitrariedad del Gobierno a la hora de vetar enmiendas --algunas del PNV señaladas por los letrados por no afectar a cuestiones presupuestarias fueron incluidas en ponencia-- avanzaron que recurrirían al Tribunal Constitucional, si hiciera falta, en caso de que el Congreso no dejara votar las enmiendas cuyo veto cuestionan los servicios jurídicos.

Y es que la Mesa de la Comisión ha avalado estos vetos pidiendo al Gobierno la reconsideración de algunos de ellos sin que se levantaran más que en casos contados. Algunos vetos han llegado a la Comisión referidos a enmiendas concretas, de forma individual, poco antes de que pudieran ser votadas, ante el riesgo de que la oposición lograra aprobarlas.

Es el caso de una enmienda de Junts para mejorar las condiciones de los Mossos d'Esquadra y otra del PNV para extender los permisos por cuidados a hijos en casos de enfermedad grave más allá de la mayoría de edad de la persona enferma.

PNV Y NC, GRANDES TRIUNFADORES EN LA COMISIÓN

De las enmiendas incluidas, Nueva Canarias ha conseguido movilizar casi 100 millones de euros a su comunidad, con sendas subvenciones de 10 millones cada una para el transporte del plátano y para infraestructuras educativas, y otra de 5 millones en programas de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales.

El PNV, que llegó a Comisión con enmiendas incluidas en ponencia --dos de ellas para salvar a los clubes deportivos de tener que convertirse en Sociedad Anónima al llegar a categoría profesional-- ha incluido más de 30 enmiendas con diferentes inversiones territoriales.

PROYECTOS CULTURALES DE BILDU Y TERUEL EXISTE

Las de EH-Bildu también suponen pequeñas inversiones territoriales, en su caso algo más de 9 millones, con proyectos culturales y de infraestructuras. En ellas se contempla una de 6 millones para el proyecto cultural planteado por el Ayuntamiento de Pasaia (Gipuzkoa) en la antigua fábrica de Luzuariaga y otros 200.000 euros para rehabilitar el Horno Alto de Sestao.

Las enmiendas pactadas con Teruel Existe suponen unos 20 millones de euros, donde destacan los 13 millones para la línea del Corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Sagusto-Teruel-Zaragoza y 2,5 millones para el nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel. Entre otras inversiones, se dirigen 750.000 euros para un nuevo Memorial por la Paz o museo de la Guerra Civil y 200.000 euros a una unidad paleontológica de dinosaurios, ambas en Teruel.

DOS PEQUEÑAS AYUDAS, PRIMERAS ENMIENDAS DE ERC

Además de las ya mencionadas, con Más País el Gobierno ha acordado habilitar criterios ecológicos para favorecer menús 100% vegetarianos en comedores de entidades públicas, mejoras de infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid y 400.000 euros para dos proyectos: un mapa de vías ciclistas y otro un estudio de rutas ferroviarias nocturnas.

Por Compromís, los acuerdos alcanzan a cinco enmiendas por valor de algo más de 13 millones de euros, tres dirigidas a inversión ferroviaria --destacan 11,5 millones para las Cercanías de Valencia-- y otras dos para actividades culturales, con un millón a la Fundació Palau de les Arts.

Las enmiendas pactadas con ERC se limitan por ahora a dos pequeñas inversiones territoriales de apenas 350.000 euros, que irán dirigidas a dos festivales musicales, el de Torroella de Montgrí y el de Tardor.