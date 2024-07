Unos 15.000 trabajadores se desplazarán este año desde España a la vendimia francesa, según CCOO

GRANADA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 trabajadores se desplazarán a finales de agosto desde España a Francia para la campaña de la vendimia vitivinícola, la mayor parte, 11.000 empleados, procedentes de Andalucía, según los datos que manejan desde CCOO.

La Federación de Industria de CCOO estima que la vendimia francesa produce el "mayor flujo migratorio laboral" en España, con más de 15.000 desplazamientos, el 75% de Andalucía. Cerca del 90% de los vendimiadores han participado en campañas anteriores y desde el sindicato apuestan por que se vaya siempre "con contrato previo", pues esa es "la garantía para que no haya fraude o engaños".

En el caso de Granada, la provincia aporta 4.000 desplazamientos, provenientes en su mayoría de los municipios de Pinos Puenta, Baza, Cúllar, Deifontes, Guadahortuna, Iznalloz, Guadix, Huéscar, Zújar, Moclín, Benamaurel y Montejícar. Otras provincias andaluzas desde donde salen personas a trabajar a la vendimia francesa aunque en menor número son las provincias de Cádiz (fundamentalmente de la Comarca de la Sierra Sur), la Campiña de Sevilla, algunos municipios del valle de los Pedroches en Córdoba y municipios concretos de la comarca de Ronda, Antequera y Teba.

José Fuentes, adjunto del sector del campo y del área de Acción Sindical de la federación de Industria de CCOO; Vicente Jiménez, responsable del sector agrario de la Federación de Industria de CCOO; y Raúl Caro Maldonado, secretario general del sindicato provincial de Industria de CCOO de Granada, han explicado que este flujo laboral estival que se reitera todos los años "constituye la fuente de ingresos de miles de familias de zonas y comarcas del interior de varias Comunidades Autónomas en una época del año donde la actividad agraria cae de manera importante en estas zonas".

Este año, el salario mínimo se sitúa en 11,65 euros bruto la hora, mientras que el salario mínimo neto es de 9,23 euros la hora. "Esto permite que en la vendimia a Francia se obtengan unos ingresos de entre 1.800 a 2.300 euros netos por persona con una jornada laboral máxima de 44 horas semanales".

Por otra parte, CCOO ha recordado que este trabajo permite a las vendimiadoras y vendimiadores andaluces realizar jornadas agrarias para sumarlas de cara a acceder al Subsidio y Renta Agraria en la comunidad. El perfil mayoritario es de personas trabajadoras del sector agrario que migran también a otras campañas agrícolas en nuestro país (fruta de hueso y dulce, espárrago, vendimias). Cerca del 90 por ciento de las personas vendimiadoras son repetidoras y han participado en campañas de vendimia anteriores.

Para el sindicato, "aunque siempre hay margen de mejora, la campaña de la vendimia francesa es un modelo de flujo migratorio laboral a seguir y copiar por los empresarios incumplidores de nuestro país en relación con las fórmulas de contratación, alojamiento y estabilidad de la contratación, y evitar así los episodios de explotación que con excesiva frecuencia se producen en nuestro sector agrario".

CONSEJOS

En ese sentido, el sindicato también ha pedido a los trabajadores estar atentos a los fraudes que se suelen dar en la búsqueda de empleo como situaciones donde suelen pedir dinero por una oferta. "El acceso a las ofertas laborales es gratuito, el contrato es una obligación del empleador y pagar por acceder a una oferta de empleo no asegura un trabajo y además es un fraude".

"Desde CCOO advertimos a los trabajadores y trabajadoras que no vayan a la vendimia si no es con contrato previo. Esa es la garantía para que no haya fraude o engaños".

Para esta vendimia, la federación de Industria de CCOO ha explicado que, como viene siendo habitual, ha puesto a disposición de las personas vendimiadoras sus locales y representantes sindicales en las zonas de salida. Asimismo, el sindicato cuenta con una Guía Actualizada Informativa Sociolaboral de la Vendimia 2024, infografías de buenas prácticas en materia de seguridad e higiene en las tareas de vendimia 2024; e información de los salarios vigentes.

Esta información se puede solicitar en los locales de CCOO en las comarcas y provincias de donde salen las personas vendimiadoras y en la web de la federación de Industria de CCOO, www.industria.ccoo.es en la que se habilitará la información específica sobre la Vendimia Francia 2024.