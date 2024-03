Airbus desiste de adquirir el negocio de datos y ciberseguridad de Atos, valorado en 1.800 millones de euros

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha confirmado este martes que no comprará BDS ('Big Data and Security'), el negocio de datos y ciberseguridad de Atos, con un valor estimado entre 1.500 y 1.800 millones de euros.

El fabricante aeronáutico, que no ha señalado ningún motivo en su comunicado para no seguir adelante con la adquisición, facturó 3.789 millones de euros en 2023, un 11% menos que en el ejercicio anterior debido al peor desempeño de su área de 'Defence and Space'.

Airbus mantuvo conversaciones con la compañía francesa en 2023 para comprar una participación minoritaria en Evidian, la división de Atos que incluye BDS y computación en la nube, pero la operación no salió adelante después de que el administrador del fondo de cobertura TCI, Chris Hohn, cuyo fondo es uno de los grandes accionistas de Airbus, no aprobara el plan.

Además, Atos, que debe publicar este miércoles sus resultados financieros de 2023, ha registrado una caída en sus acciones del 20,3% en la bolsa francesa tras el anuncio de Airbus.