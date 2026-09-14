Alternativas para conseguir el iPhone 18 Pro: Santander ofrece renting y O2 permite renovar el teléfono cada 24 meses

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los que quieran hacerse con el nuevo iPhone 18 Pro pueden acceder al dispositivo a través de distintas promociones y fórmulas de pago de bancos y operadoras, que permiten conseguir el 'smartphone' mediante renting, cuotas mensuales o sistemas de renovación.

SANTANDER BUSCA NUEVOS CLIENTES MEDIANTE RENTING

El Banco Santander permite acceder al iPhone 18 Pro mediante un contrato de renting de 36 meses, siempre que el cliente cumpla una serie de requisitos. El coste del renting se cargará en la cuenta de forma mensual y será de 36,99 euros (IVA incluido). Si se cumplen las condiciones el cliente recibirá una bonificación en su cuenta de 36,99 euros netos.

El primer paso consiste en abrir una Cuenta Online y apuntarse a la promoción desde la banca 'online'. Una vez realizado este trámite, el cliente podrá contratar el 'smartphone' mediante un renting con una duración de 36 meses.

Para acceder a la promoción será necesario, además, domiciliar una nómina de al menos 2.000 euros al mes y dos recibos mensuales.

También será necesario asociar Bizum a la cuenta y utilizar la tarjeta de crédito al menos una vez al mes. Como alternativa a este último requisito, el cliente podrá mantener un saldo diario de al menos 3.000 euros en la cuenta.

De esta forma, el acceso al iPhone 18 Pro está condicionado a la contratación del renting y al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la promoción. Los meses que no se cumplan los requisitos especificados en las condiciones de la promoción no habrá bonificación. La bonificación no será acumulable ni recuperable.

Al terminar el contrato de renting el cliente se puede quedar con el dispositivo comprándolo. Por ejemplo, para un iPhone 18 Pro 256 GB el valor a pagar será de 440,44 euros (IVA incluido). También se puede devolver o contratar uno nuevo.

¿Y SI LA NÓMINA ES MENOR A 2.000 EUROS?

Santander ha aclarado que los clientes con una nómina de al menos 1.200 euros también podrán acceder al iPhone 18 Pro, en este caso por 4,99 euros al mes. También podrán optar por un iPhone 17 por cero euros al mes.

Para ello, además de domiciliar la nómina, deberán cumplir el resto de condiciones: domiciliar dos recibos mensuales, activar Bizum y utilizar la tarjeta de crédito al menos una vez al mes o, como alternativa, mantener un saldo diario de al menos 1.000 euros en la cuenta.

O2 PERMITE RENOVAR EL TELÉFONO CADA 24 MESES

Otra alternativa llega de la mano de O2, del grupo Telefónica, que ha lanzado 'O2 Estrena', un servicio dirigido a los clientes de sus tarifas convergentes que permite contratar determinados 'smartphones' mediante una cuota mensual y renovarlos después de 24 meses.

El catálogo incluye actualmente modelos como el nuevo iPhone 18 Pro. Con este sistema, los clientes pueden elegir un dispositivo del catálogo de 'O2 Estrena' y, una vez transcurridos 24 meses, renovarlo por otro modelo disponible sin penalización por el cambio.

La operadora informa al cliente cuando puede realizar la renovación. En ese momento, podrá escoger otro dispositivo del catálogo y pasar a pagar la cuota mensual correspondiente al nuevo 'smartphone'.

En cualquier caso, antes de contratar estas promociones es necesario revisar las condiciones del renting o de la tarifa asociada, así como la duración del contrato, las cuotas y los requisitos que debe cumplir el cliente.