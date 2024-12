Ataques cibernéticos o una crisis demográfica, algunas de las principales amenazas para las empresas europeas

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una posible pandemia tecnológica por ataques cibernéticos, una crisis demográfica o la velocidad de la transición ecológica son algunas de las amenazas para las corporaciones en Europa que ha identificado la consultora Steering Futures, especializada en la disciplina 'Strategic Foresight'.

Dicha especialidad tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones de las compañías, mirando al futuro pero actuando en el presente, y es utilizada por empresas multinacionales como Disney, McDonalds, Ferrovial o BBVA e instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el Foro Económico Mundial.

Así, desde Steering Futures han identificado cinco amenazas que tienen el potencial de impactar de lleno en las empresas europeas dentro de unos años.

TENSIONES GEOPOLÍTICAS A NIVEL MUNDIAL

El primero de dichos desafíos es una pandemia tecnológica, promovida por potenciales ataques cibernéticos cada vez más organizados y lesivos; mientras que el segundo son las tensiones geopolíticas a nivel mundial y la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente Europa.

Por otra parte, la consultora también ha identificado los riesgos de autoabastecimiento energético y alimentario derivados de una transición ecológica acelerada como un reto, al igual que el impacto que los nuevos desarrollos tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica tendrán en el procesamiento cognitivo y bienestar socioemocional de toda una generación venidera.

Por último, la crisis demográfica también es reconocida como una amenaza para las empresas europeas, ya que supone la inversión de la pirámide poblacional y los flujos migratorios, lo que conlleva un reto a nivel social, económico y cultural.

Así, Steering Futures indica que todos los factores mencionados obligarán a las empresas a afrontar "potenciales tensiones relacionadas con la cadena de suministros, la recesión económica, la inestabilidad política y social, o la renovación y fidelización de un talento cada vez más escaso y con nuevas demandas y valores".

DETECTAR SEÑALES DE CAMBIO Y ANTICIPAR ESCENARIOS QUE PODRÍAN OCURRIR

Tal y como ha destacado la co-fundadora y directora general de la consultora, Isabel de Salas, "no se trata de predecir el futuro, sino de detectar señales de cambio y anticipar escenarios que eventualmente podrían ocurrir, para desarrollar estrategias que nos permitan afrontarlos con mayor solidez, o incluso minimizar su probabilidad de ocurrencia".

En este sentido, desde Steering Futres subrayan que, pese a que el entorno y el momento histórico "plantearán grandes retos a las organizaciones", 'Strategic Foresight' abre la puerta a una nueva mentalidad que permite no sólo capitalizar las oportunidades que puedan surgir en un futuro, sino también crearlas, ya que la clave es plantear cómo puede la organización aportar valor en cada uno de los escenarios de futuro posibles, y si en la actualidad no está preparada para hacerlo, aprovechar el tiempo ganado para hacer los cambios oportunos.

"El entorno es el que es, pero precisamente, la parte humana puede darle la vuelta y aportar valor", ha mencionado de Salas, al tiempo que ha recalcado que es importante que las empresas se planteen dónde quieren estar dentro de diez años, las barreras que tienen que superar para conseguirlo o las tendencias que les pueden impulsar hacia el cambio que quieren lograr".

Por último, desde la consultora han asegurado que aplicar 'Strategic Foresight' a nivel corporativo aporta una ventaja competitiva a las compañías. En concreto, según el estudio 'Corporate Foresight and Its Impact on Firm Performance: A Longitudinal Analysis', las organizaciones con una cultura de prospectiva estratégica obtienen un 33% más de rentabilidad y hasta un 200% de crecimiento a medio plazo superior a la media de su sector.

"Intentar predecir lo que ocurrirá resulta imposible, pero mirar sólo el corto plazo es un riesgo demasiado alto, por ello, es fundamental atreverse a incorporar el futuro en la labor estratégica y utilizar nuevas herramientas para que las organizaciones sean capaces no sólo de hacer frente con solidez a los desafíos del futuro, sino también de vislumbrar las oportunidades futuras que quieren construir desde hoy", ha concluido Steering Futures.