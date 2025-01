Auditores de la UE alertan de que persisten los casos de discriminación por IBAN en España

BRUSELAS 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la UE ha alertado este jueves de que persisten en España las denuncias por casos de discriminación basada en el IBAN, es decir, cuando una persona no puede efectuar o recibir una transferencia SEPA o no ha podido pagar mediante un adeudo domiciliado SEPA desde su cuenta bancaria situada en otro Estado miembro.

Según señala un nuevo informe de los auditores sobre pagos digitales en la UE, España representa el 21% del total de casos de discriminación por IBAN solo por detrás de Francia, que aglutina el 31%.

Entre febrero de 2021 y septiembre de 2023, los usuarios notificaron casi 3.500 casos de supuesta discriminación basada en el IBAN a través de la plataforma 'Accept My IBAN', una iniciativa del sector privado que transmite reclamaciones a la autoridades nacionales competentes.

El reglamento SEPA, en vigor desde 2014, prohíbe la discriminación basada en la ubicación geográfica de una cuenta de pago, tal como se refleja en su número internacional de cuenta bancaria (IBAN). Para los ordenantes, esto significa en la práctica que, en la zona SEPA, deben tener libertad para efectuar pagos en euros desde cualquier cuenta de pago, independientemente de su ubicación.

En una revisión de 2017 del reglamento, la Comisión reconoció que la discriminación basada en el IBAN seguía siendo un problema y se comprometió a tomar medidas contra ella, aunque no bastaron para resolver el problema.

Asimismo, Bruselas ya emitió una decisión de infracción contra España en relación con la legislación que impedía a las personas pagar impuestos desde una cuenta en otro Estado miembro de la UE.

No obstante, los auditores señalan que la Comisión, pese a sus crecientes esfuerzos por erradicar la discriminación basada en la ubicación de las cuentas de pago, todavía no ha logrado garantizar que los pagos no se denieguen debido a un número de cuenta extranjero.

Al respecto, también consideran que las lagunas normativas sobre el cumplimiento y la cooperación entre autoridades nacionales afectan negativamente a la eficacia de las medidas para luchar contra este problema.

PAGOS DIGITALES

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas indica que el impacto de las políticas de la UE en materia de pagos digitales sigue siendo en gran medida desconocido porque la Comisión no ha establecido un sistema de seguimiento eficaz y no tiene acceso a los datos pertinentes.

Además, los auditores han identificado dos problemas clave del marco bancario abierto de la UE: la obligación de proporcionar a los proveedores terceros acceso gratuito a los datos de los usuarios de pagos, lo que puede desincentivar la prestación de un servicio de alta calidad por los titulares de los datos sobre cuentas, y la ausencia de una norma que regule las interfaces de programación de aplicaciones, lo cual supone un obstáculo para los proveedores terceros que utilizan estos datos.