Calendario laboral 2026: festivos y puentes en Madrid, Barcelona y otras comunidades autónomas

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS)

Tras un verano de vacaciones, el Boletín Oficial del Estado fija los festivos autonómicos y nacionales que quedan para que los trabajadores puedan decidir si hacen una última escapada antes de que termine el año.

2026 cuenta con un total de 14 días festivos, dos de ellos fijados por los ayuntamientos locales y los 12 restantes corresponden a fiestas nacionales y autonómicas. Una de las más esperadas es la Navidad, que caerá este año en un viernes, lo que permitirá que muchos cuenten con un fin de semana largo para disfrutar de las celebraciones.

¿CUÁNDO HAY PUENTE EN MI COMUNIDAD AUTÓNOMA?

CALENDARIO LABORAL 2026 · DE OCTUBRE A DICIEMBRE Fiestas nacionales en cada comunidad autónoma Día Festividad Ámbito Lunes 12 de octubre Fiesta Nacional de España Se celebra en toda España Lunes[1] 2 de noviembre Día siguiente a Todos los Santos Sí es festivo:

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra No es festivo[3]:

Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja, C. Valenciana, Ceuta y Melilla Lunes[2] 7 de diciembre Lunes siguiente al Día de la Constitución Sí es festivo:

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla No es festivo[3]:

Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, C. Valenciana y Ceuta Martes 8 de diciembre Inmaculada Concepción Se celebra en toda España Viernes 25 de diciembre Natividad del Señor Se celebra en toda España [1] El 1 de noviembre (Todos los Santos) cae en domingo en 2026, así que el descanso se traslada al lunes siguiente en las comunidades donde sí es festivo.

[2] El 6 de diciembre (Día de la Constitución) también cae en domingo en 2026, por lo que aplica el mismo traslado al lunes.

[3] Estas comunidades no descansan ese lunes: la normativa les permite cambiarlo por otra fiesta tradicional propia. El 1 de noviembre (Todos los Santos) cae en domingo en 2026, así que el descanso se traslada al lunes siguiente en las comunidades donde sí es festivo.El 6 de diciembre (Día de la Constitución) también cae en domingo en 2026, por lo que aplica el mismo traslado al lunes.Estas comunidades no descansan ese lunes: la normativa les permite cambiarlo por otra fiesta tradicional propia. Fuente: BOE (Resolución de 17 de octubre de 2025).

¿CUÁNDO ES EL PUENTE DE DICIEMBRE?

Este año, el tradicional puente de diciembre se ve acortado en algunas comunidades autónomas. Al caer el 6 de diciembre, el Día de la Constitución Española, en un domingo, solo 10 de las 17 comunidades autónomas trasladan el festivo al día siguiente.

Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Ceuta no han sustituido la fiesta nacional. En el caso del Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, este cae un martes y está anotado en el calendario del BOE como un día de libranza en todo el país.

En cuanto a Navidad, este año el 25 de diciembre es un viernes, por lo que la mayoría de trabajadores tendrán un fin de semana largo.

¿QUÉ DÍAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE HAY PUENTE?

Octubre tendrá un puente el segundo fin de semana del mes para celebrar la Fiesta Nacional de España, al ser el 12 de octubre un lunes.

Sin embargo, lo que tradicionalmente es un puente en noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos no se podrá llevar a cabo en todas las comunidades autónomas al ser un domingo el 1 de noviembre. Por ello, únicamente Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra tendrán un puente la primera semana del mes.

¿QUÉ COMUNIDADES TIENEN UN FESTIVO AUTONÓMICO?

Solo la Comunidad Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares y Canarias celebran un festivo autonómico en lo que queda de año. El día de la Comunitat Valenciana se celebra el 9 de octubre (viernes), lo que se junta con la Fiesta Nacional de España, creando un puente generoso.

Ahora bien, Cataluña y las Islas Baleares no tienen la misma suerte. El día de San Esteban, el 26 de diciembre, es un sábado, por lo que muchos trabajadores no tendrán un fin de semana aún más extendido que el preexistente de diciembre.

Existe una excepción: las islas Canarias. Algunas de sus festivos autonómicos se dividen entre las islas, por lo que una de ellas aún tiene un festivo por celebrar este año. La Gomera celebrará Nuestra Señora de Guadalupe el 5 de octubre (lunes).