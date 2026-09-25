Mandos de la Policía critican la "humillación institucional" de Interior por el reparto de medallas en 2026

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, saluda al director general de la Policía, Francisco Pardo - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre la escala de mandos, ha criticado este viernes la "humillación institucional" que supone el reparto de medallas de la Orden al Mérito Policial de 2026, al entender que el Ministerio del Interior ha "negado el reconocimiento oficial" a los mandos.

"El Cuadro de Honores del Patrón deja a la Escala Superior en un ostracismo estadístico: apenas representan el 0,8% de las medallas blancas y sufren un cero absoluto en cruces de plata y rojas", ha señalado el SPP en un comunicado.

En su opinión, la cúpula del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha consolidado una fórmula "inaceptable": a mayor responsabilidad operacional y complejidad en las decisiones tomadas bajo el foco público, menor es el reconocimiento oficial recibido.

Por este motivo, el Comité Ejecutivo Nacional del SPP ha censurado que la gestión de macrooperativos internacionales, grandes catástrofes y la lucha contra el narcotráfico global "se pague desde el Ministerio con desprecio y olvido administrativo".

"Las Escalas de Mando no piden favores ni medallas de regalo, pero no vamos a seguir tolerando que el peso de la institución recaiga sobre nuestras espaldas mientras el Ministerio del Interior paga a sus mandos con desprecio, cobardía política y olvido en su propia festividad", ha avisado el SPP.

El SPP ha reclamado que se reforme la ley de 1964 que regula estas condecoraciones para imponer un modelo "moderno, objetivo y transparante".

En paralelo, otros sindicatos policiales han aplaudido que, en 2026, el Ministerio haya desistido de repartir medallas de plata --que están pensionadas con un incremento de sueldo vitalicio del 15%-- a mandos jubilados, tras varios "varapalos judiciales" anulando estas recompensas.

Sin embargo, el SPP ha citado jurisprudencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Apelación 92/2024) y la providencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2026 donde, según este sindicato, "se deja meridianamente claro que el mérito extraordinario en el ejercicio del mando en grandes operaciones es plenamente legal y amparable si se justifica técnicamente".