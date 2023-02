Carrefour refuerza su alianza con Dani García para democratizar la alta gastronomía

El chef abrirá el primer espacio físico de La Gran Familia Mediterránea en el Carrefour de San Sebastián de los Reyes (Madrid)



MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carrefour ha presentado este viernes su alianza global con el chef español Dani García para democratizar la alta gastronomía y ofrecer a sus clientes productos de gran calidad a precios asequibles.

Este acuerdo, además, permitirá al cocinero malagueño, que cuenta con dos estrellas Michelin, crecer de la mano de Carrefour, ya que abrirá el primer espacio físico de La Gran Familia Mediterránea, su marca virtual de 'delivery', en el supermercado de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

De esta forma, Carrefour se convierte en el primer espacio de venta físico del proyecto de 'delivery' de Dani García. Además, se pondrá por primera vez a la venta en los lineales de los supermercados e hipermercados de Carrefour su icónica salsa 'bull', que llega en diferentes sabores (original, vegetal y sin gluten).

El director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, ha reconocido que se trata de un "acuerdo importante" para la compañía. "Con Dani tenemos muchos proyectos. El primero es la salsa 'bull', que es un símbolo de la cocina de Dani y que ahora podemos ofrecer a todos. También empezamos el primer espacio físico de La Gran Familia Mediterránea en Madrid y esperamos crecer y que haya más espacios", ha señalado.

"Queremos hacer accesible una cocina de calidad con un precio accesible para todos. Carrefour quiere liderar la transición alimentaria, ofrecer alimentos de calidad para todos, pero siempre con un precio más accesible", ha subrayado De Palmas.

El directivo de Carrefour ha reconocido que la apertura de espacios físicos de la marca digital de Dani García, supone tener una "ventaja el tener estos conceptos en un hipermercado". "El ADN de Carrefour es ofrecer un surtido con una oferta innovadora", ha recalcado De Palmas.

DA EL SALTO DE LA MARCA VIRTUAL LA GRAN FAMILIA MEDITERRÁNEA AL FÍSICO

Por su parte, el chef malagueño Dani García se ha congratulado de esta alianza con Carrefour, ya que reconoce que comparten "los mismos valores".

"Cuando me fui por un rato de la alta cocina, quería invertir la pirámide y llevar la punta de esa pirámide a todo el mundo, y años después lo hemos hecho. En la vida hay que hacer cosas en las que creas al 100%. No quería tener tres estrellas de por vida y me fui", ha confesado.

García ha avanzado la intención de que La Gran Familia Mediterránea siga creciendo físicamente de la mano de Carrefour. "Es la evolución natural del negocio. Nos apetecía mucho el hacer algo físico y hemos empezado y espero que haya mucho más", ha reconocido, al tiempo que ha avanzado que el próximo menú que sacará será con el 'streamer' Ibai Llanos.

Respecto a la comercialización de su salsa, García ha explicado las razones por las que ha decidido comercializarla y decantarse por Carrefour. "He tenido muchas ofertas para comercializar la salsa en los últimos años, pero no era el momento, porque es una salsa para mí muy especial. Es la receta de tu vida, pero ha llegado alguien que me ha seducido. Me gustan las colaboraciones a largo plazo y sólidas", ha reconocido.

De esta forma, este acuerdo refuerza la colaboración ya existente entre Carrefour y Dani García, tras las recientes alianzas de la pasada Navidad y de la última edición de La Vuelta.