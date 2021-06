Cellnex cierra la integración de 3.150 emplazamientos en los Países Bajos

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cellnex y Deutsche Telekom han cerrado el acuerdo por el que Cellnex Netherlands pasa a integrar los 3.150 emplazamientos de telecomunicaciones de T-Mobile Infra BV's en los Países Bajos, según ha informado este miércoles la compañía.

Tras recibir la luz verde de las autoridades de competencia Cellnex operará a partir de ahora un total de 4.314 emplazamientos en Holanda, convirtiéndose en una "pieza clave" como operador de infraestructuras de telecomunicaciones en los Países Bajos.

Asimismo, Cellnex y T-Mobile Netherlands BV han firmado un contrato de servicios a largo plazo de 15 años renovable en bloque ('all or nothing') automáticamente por períodos de 10 años. El acuerdo también incluye el despliegue de 180 nuevos emplazamientos.

Una vez ejecutados los nuevos despliegues, el resultado bruto de explotación (Ebitda) adicional estimado para el grupo alcanzará los c.63 millones de euros (IFRS16), mientras que el flujo de caja libre y recurrente crecerá en c.30 millones.

Tal y como señalaba el consejero delegado de Cellnex, Tobias Martinez en el momento de anunciar la operación, "esta transacción ejemplifica la fortaleza de los partenariados de Cellnex con sus clientes".

"Al igual que hicimos en Suiza con Sunrise, hemos sellado una alianza con Deutsche Telekom en los Países Bajos que nos permite consolidar nuestra posición como un actor clave en el mercado neerlandés. Al mismo tiempo, dado que este acuerdo implica la adquisición de activos por parte de Cellnex a cambio de una participación minoritaria en nuestra filial holandesa, estamos presentando al mercado una nueva operación de crecimiento que preserva y protege nuestra capacidad de abordar más proyectos al no consumir recursos financieros del grupo", señalaba.

En concreto, Deutsche Telekom aporta los activos de T-Mobile Infra BV's (3.150 emplazamientos) y 250 millones de euros de deuda a Cellnex Netherlands a través del recién creado DIV Fund. Este fondo mantendrá una participación del 38% en Cellnex Netherlands como capital semilla ('seed asset').

Como parte de la transacción, Cellnex ha comprometido 200 millones de euros en el fondo (DIV), que se suman a los c.400 millones de euros de capital comprometido por parte de Deutsche Telekom en forma de contribución de activos.

Se espera que el fondo, que operará de manera independiente, invierta en activos europeos de infraestructuras digitales tales como fibra, torres y data centers, con retornos atractivos ajustados al riesgo.

La inversión del fondo en Cellnex Netherlands tiene como objetivo crear valor incrementando su exposición al crecimiento derivado de la adopción del 5G, así como la obtención de sinergias como resultado de la fusión. Cellnex y DIV han firmado un acuerdo por el cual podrán asociarse en futuras transacciones que pudieran producirse en el sector de las torres e infraestructuras de telecomunicaciones.