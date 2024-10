Los chefs Dani García y Roberto Ruiz se expanden en España con nuevos restaurantes en Barcelona

El malagueño lleva Leña al Grand Hyatt Barcelona, mientras que el mexicano abre Jaiba MX en NH Collection Constanza

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El chef malagueño Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelin, y Roberto Ruiz, el primer mexicano en ser galardonado con una estrella Michelin en Europa, impulsan su presencia en España con su desembarco en Barcelona con la apertura de dos nuevos restaurantes.

En concreto, el cocinero marbellí desembarca en la Ciudad Condal con el concepto de Leña, que se convierte en la cuarta apertura tras abrir en Marbella (2020), Madrid (2021) y Dubai (2023) y prevé recalar en Miami en 2025, en el hotel Grand Hyatt Barcelona, que completa así su oferta gastronómica, donde cuenta con tres restaurantes.

"Queremos que Leña arda en Barcelona. Me encanta estar en esta ciudad tan especial, que me apasiona y me gusta tanto", ha subrayado García tras esta apertura.

El Grupo Dani García cuenta en la actualidad con 24 restaurantes que se encuentran repartidos en seis países, incluidos Estados Unidos y algunos de Oriente Medio, mientras que prevé en los próximos 12 meses abrir una docena de restaurantes en Miami, Los Ángeles, Barcelona, Mallorca y Marbella.

ROBERTO RUIZ LLEVA EL SABOR DE DEL PACÍFICO MEXICANO A LA CIUDAD CONDAL

Por su parte, el chef Roberto Ruiz, el primer mexicano en ser galardonado con una estrella Michelin en Europa, también desembarca en Barcelona con su nuevo proyecto gastronómico Jaiba MX, que trae la cocina más auténtica del Pacífico mexicano con toques de ingredientes locales y elaborados artesanalmente al NH Collection Barcelona Constanza.

Ruiz, que llegó a España hace dos décadas, ha contado en Madrid con proyectos como Punto MX -que llegó a tener una estrella Michelin, Salón Cascabel, y en la actualidad cuenta con Barracuda MX y Can Chan Chán.

"Estoy muy entusiasmado de llegar a una ciudad tan bella y cosmopolita como Barcelona. Me encanta la importancia que tiene la gastronomía en esta ciudad y creo que Jaiba MX va a proponer una manera de vivir México desde aquí muy diferente y que ya hemos hecho nuestra a lo largo de estos años", ha asegurado.

Por su parte, Hugo Rovira, Managing Director de Minor Hotels Europe and Americas en el Sur de Europa, se ha mostrado "muy satisfecho" con contar con el chef en Barcelona. "Ofrecer una propuesta gastronómica única es, sin duda, uno de nuestros grandes objetivos para garantizar la mejor experiencia, apostando por la máxima calidad, la constante innovación culinaria y el reconocimiento al talento", ha indicado.

"Jaiba MX se suma ahora a nuestra cartera de restaurantes destacados de la mano de chefs referentes en nuestros hoteles NH Collection en España, como Dabiz Muñoz, con Diverxo en NH Collection Madrid Eurobuilding, Paco Roncero en Paco Roncero Restaurante en NH Collection Real Casino de Madrid o recientemente Rafa Zafra como asesor en Casa de Comidas y Bikini Bar en NH Collection Madrid Eurobuilding", ha recordado Rovira.