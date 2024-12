Circet despedirá a 377 empleados en España tras no llegar a un acuerdo con los sindicatos para el ERE

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Circet, compañía francesa de construcción y mantenimiento de redes de telecomunicación que da servicio a operadoras como Movistar, MasOrange y Vodafone, no ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos durante la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa acometerá en España, por lo que el despido colectivo se saldará con la salida de 377 empleados.

A comienzos de este mes la compañía trasladó su oferta definitiva a los sindicatos, que contemplaba una reducción del 27% en el número de despidos, hasta 277, así como una indemnización de 30 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

La propuesta de la compañía no fue secundada por la plantilla de Circet, por lo que los sindicatos no suscribieron el acuerdo, que no salió adelante con ocho votos en contra y cinco a favor.

Debido a la falta de acuerdo, la compañía podría ejecutar el ERE con la indemnización mínima que establece la ley, es decir, de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

Sin embargo, ha mantenido la indemnización de 30 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, según figura en la comunicación realizada a la plantilla este mismo jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Por otro lado, los términos del despido colectivo que Circet ha presentado ante el Ministerio de Trabajo incluyen la posibilidad de que los empleados se adhieran de forma voluntaria al ERE, si bien la empresa se reserva la posibilidad de bloquear salidas en determinadas áreas o centros de trabajo.

En ese sentido, los trabajadores que se adhieran al ERE hasta el 31 de diciembre de 2024 tendrán una indemnización de 30 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, mientras que los que lo hagan después de esa fecha tendrán que negociar de forma individual con la compañía.

"A pesar de poder aplicar medidas drásticas que nos permite el ordenamiento jurídico, hemos querido aplicar la fórmula que creemos que más se ajusta a lo vivido en las negociaciones", ha subrayado la empresa en la comunicación realizada a la plantilla.

"Hemos optado por esta solución porque creemos que es la medida que puede ayudar a la empresa a aplicar la necesaria reestructuración y acogemos las propuestas menos agresivas para nuestras personas trabajadoras al ser plenamente voluntaria y no haber afectados forzosos y mejoramos notablemente la indemnización legal por despido objetivo", añade el documento.

En este contexto, fuentes sindicales consultadas por Europa Press han señalado que se estudiarán todas las opciones legales en torno a este proceso de despido colectivo que afectará al 19% de los 1.980 trabajadores con los que cuenta Circet en España.

HUELGAS Y PROTESTAS

Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre los sindicatos CCOO, UGT Fica, CIG, CGT y STU promovieron cuatro jornadas de huelga (28 y 29 de noviembre y 4 y 5 de diciembre) en todos los centros de la empresa para protestar por las primeras condiciones ofrecidas por la compañía.

Si bien los centros de trabajo afectados están repartidos por distintas zonas del país, Galicia sería la comunidad autónoma más afectada por este despido colectivo, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.

De hecho, el pasado 4 de diciembre trabajadores de Circet se concentraron en la entrada del Parlamento de Galicia para mostrar su rechazo al ERE.

La firma gala, controlada por el fondo de inversión Intermediate Capital Group, tiene como clientes a las principales operadoras del país y a finales del pasado junio adquirió las actividades comerciales de Comfica, una operación con la que sumó otros 500 empleados a su plantilla en España y que incluía la mayoría de las actividades de la empresa en la red fija de Telefónica.

"La adquisición representa ventas superiores a 60 millones de euros (en 2023) y más de 500 empleados. Comfica seguirá operando otras actividades históricas que no están incluidas en la transacción", detalló entonces la compañía francesa.