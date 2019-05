Claves económicas de la semana

Publicado 18/05/2019 9:59:50 CET

La aceptación de la OPA en Dia, el ERE del Banco Santander y la comparecencia del exgobernador del Banco de España en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia son algunas de las noticias más destacadas de esta semana. Estas son las diez claves económicas de esta semana, del 13 al 17 de mayo.

1. LETTERONE SE HACE CON EL 69,76% DE DIA TRAS LA OPA

LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, comunicaba este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Dia ha sido aceptada por un número de acciones representativas del 40,76% del capital social de la cadena de supermercados, con que que la sociedad rusa pasa a controlar el 69,76% de Dia. Esta semana, Dia presentaba sus resultados trimestrales donde ha disparado las pérdidas hasta 144,4 millones, ha elevado su deuda financiera neta hasta 1.702 millones y ha reducido un 3,5% sus ventas brutas en España.

2. BANCO SANTANDER ANUNCIA UN ERE PARA SUPRIMIR 3.700 EMPLEOS Y 1.150 OFICINAS

Banco Santander comunicó este martes a los sindicatos su intención de recortar más de 3.700 empleos y suprimir 1.150 oficinas en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad acometerá por las duplicidades en la red tras la adquisición de Banco Popular y para abordar los retos de la transformación digital. El periodo formal del ERE se inicia el 23 de mayo y las partes tendrán que alcanzar un acuerdo antes de que finalice junio.

3. EL TUE DICTA QUE LAS EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS A REGISTRAR LA JORNADA LABORAL DE SUS EMPLEADOS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este martes que los países del bloque comunitario tienen que obligar a las empresas a implantar un sistema "objetivo, fiable y accesible" que permita computar la jornada laboral diaria de sus empleados para tener conocimiento de la horas extraordinarias trabajadas y los periodos de descanso. Este fallo de la Justicia europea llega dos días después de que entrara en vigor en España.

4. BRUSELAS MULTA CON 1.070 MILLONES BARCLAYS, RBS, CITIGROUP Y JPMORGAN POR MANIPULAR EL MERCADO DE DIVISAS

La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina.

5. AMPER LANZA UNA OFERTA DE COMPRA CONDICIONADA DE UN EURO POR NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL

El Grupo Amper ha presentado una oferta formal condicionada para adquirir por un euro el 100% de las participaciones sociales de Núcleo de Comunicaciones y Control, antigua filial de Duro Felguera, que en julio de 2019 vendió a la alianza formada por 'Inversiones Valinver' y el fondo de capital privado 'Crescent Hill Capital.

6. TRUMP PROHÍBE A LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES HACER NEGOCIOS CON FABRICANTES QUE "AMENACEN LA SEGURIDAD NACIONAL"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional", lo que abre la puerta a una posible prohibición con el gigante asiático Huawei.

7.LINDE REVELA QUE BANKIA RECIBIÓ UN ANTICIPO DEL RESCATE PARA EVITAR UNA "CATÁSTROFE"

El exgobernador del Banco de España Luis María Linde ha revelado que Bankia recibió un anticipo del rescate bancario de 4.500 millones de euros en septiembre de 2012 para "evitar la catástrofe" que suponía que el Banco Central Europeo (BCE) le retirase la condición de contrapartida, según explicaba este lunes en su comparecencia como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia.

8. MERCADONA REFUERZA SU PLANTILLA EN LA CAMPAÑA DE VERANO CON LA CONTRATACIÓN DE 9.000 PERSONAS

Mercadona amplía su plantilla con la contratación de 9.000 personas durante la campaña de verano de 2019, que se inicia en mayo y dura hasta finales de septiembre, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado.

9.AMAZON INVIERTE EN DELIVEROO Y LIDERA UNA RONDA DE FINANCIACIÓN DE 514 MILLONES EN LA PLATAFORMA

El gigante del comercio electrónico Amazon ha entrado en el capital de la plataforma digital de reparto de comida a domicilio Deliveroo al liderar una ronda de financiación de la compañía, que ha logrado recaudar entre distintos inversores 575 millones de dólares (514 millones de euros).

10. EL IBEX ROMPE CON TRES SEMANAS EN ROJO

El Ibex se ha anotado un ascenso semanal del 1,78% con lo que ha roto con su racha de tres semanas consecutivas en 'rojo', si bien en la sesión ha retrocedido un 0,26%, lo que le ha llevado a finalizar la jornada por debajo de la cota de los 9.300 puntos.