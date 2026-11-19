Archivo - FILED - 06 May 2026, US, San Francisco: FILE PHOTO - The logo of the Artificial intelligence company Anthropic is on display at an event hosted by the company. Photo: Andrej Sokolow/dpa - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cofundador y consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha expresado este jueves, durante la ceremonia de toque de campana en la apertura del Nasdaq, que la "obsesión por la seguridad y el interés público" es un pilar fundamental de Anthropic, que culmina su salto al parqué tras protagonizar una colocación récord de acciones.

"Mis cofundadores y yo creamos Anthropic porque creemos que la tecnología más poderosa de nuestro tiempo debe estar al servicio de la humanidad", ha afirmado el emprendedor al comienzo de su discurso, acompañado de su hermana Daniela, cofundadora y presidenta de Anthropic, así como de varios empleados de la compañía.

A este respecto, Amodei ha dedicado gran parte de su intervención a destacar las posibilidades que la tecnología ofrece para acelerar el descubrimiento de nuevas herramientas médicas y acortar los plazos para pasar desde una gran idea a un tratamiento.

"Científicos de diversas áreas de la biología y la medicina están descubriendo que Claude puede ayudarles a realizar sus investigaciones en una fracción del tiempo que les habría llevado hace apenas un par de años", ha señalado, expresando su confianza en que una IA suficientemente potente, trabajando en conjunto con los humanos, "podría condensar un siglo de progreso científico y médico en una década".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción porque clientes, empresas, organizaciones sin fines de lucro y particulares ya están aplicando la inteligencia desarrollada por Anthropic para estimular el crecimiento económico, sacar a la gente de la pobreza, proteger la democracia y las sociedades libres, e incluso mejorar servicios cotidianos.

"Nos enorgullece trabajar junto a ellos y soy sumamente optimista sobre lo que podemos lograr juntos en el futuro", ha apuntado.

Al mismo tiempo, Amodei ha reiterado que esta tecnología "conlleva riesgos muy reales", que van desde un mal uso por parte de individuos o estados hasta la pérdida de control de los sistemas de IA, añadiendo que no se trata de riesgos inevitables, sino que "podemos evitarlos" y ello depende de las decisiones que tomen quienes desarrollan la IA.

"Hay una enorme diferencia entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo evolucionará si nos obsesionamos con ella", ha señalado al destacar que Anthropic ha sido pionera en métodos para comprender y dirigir el comportamiento de la IA y mantenerla bajo control humano.

"Aún queda mucho trabajo por hacer, y el desafío más importante en materia de seguridad está por venir", ha comentado.

Sobre esta cuestión, el consejero delegado de la empresa responsable de Claude ha asegurado que Anthropic adaptará el entrenamiento y la implementación de los sistemas de IA a su ritmo, tomándose el tiempo necesario "para garantizar su seguridad y que permanezcan bajo control humano".

"No cederemos ante presiones comerciales ni políticas", ha prometido, añadiendo que, en la actualidad, la empresa se encuentra en una posición financiera más sólida, lo que refuerza su determinación de actuar correctamente.

"Si demostramos que es posible priorizar la seguridad y, al mismo tiempo, construir una empresa de gran éxito, otras empresas del sector se inspirarán para hacer lo mismo. A esto lo llamamos una carrera hacia la excelencia", ha defendido.

"La competencia por alcanzar la cima funciona mejor cuando se lidera desde la cabeza, y esperamos y confiamos plenamente en que así será", ha apostillado, recordando que el objetivo es mejorar toda la industria, independientemente de si Anthropic está ganando o perdiendo en un momento dado.