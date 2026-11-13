Debate de La Sexta en directo | últimas noticias minuto a minuto

Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 22:40
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13, MADRID (EDICIONES)

La Sexta emite este viernes desde las 21:30 un debate económico entre los principales partidos que concurren a las elecciones el próximo 29 de noviembre.

Moderado por la periodista Ana Pastor, los representantes de los partidos son el vicepresidente del Gobierno y ministro de las carteras de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, por el PSOE; el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo; el secretario general de Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.

Sigue en este directo el debate minuto a minuto:

Bravo saca pecho de la importancia de las pensiones para el PP

"Los pensionistas tienen garantizada la subida de las pensiones al IPC, así lo votamos en el Pacto de Toledo. La izquierda usa a nuestros mayores para generar miedo. El gobierno de Zapatero congeló las pensiones y ¿saben quién lo votó? Sánchez"

Figaredo vuelve a sacar la migración para rebatir al Gobierno

"La clave para garantizar el sistema de pensiones en España es volver a tener una economía productiva, una economía que crezca, una economía basada en la tecnología, la industria. La economía que estos señores nos proponen es la inmigración masiva, la mano de obra barata".

PSOE y Frente Amplio prometen más inversión en el tren, frente a PP y Vox que piden una auditoría de la red

El PSOE y Frente Amplio han prometido más inversión en los trenes para recuperar la confianza en el sistema ferroviario tras las tragedias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) frente a PP y Vox, que han criticado la gestión de las infraestructuras del Gobierno y han pedido una auditoría completa del estado de la red.

Bloque de pensiones: Figaredo asegura que Vox las sostendrá y Bustinduy le reprocha votar contra su revalorización

Figaredo, preguntado por la revalorización de las pensiones al IPC, afirma que "Si Gobierna Vox las pensiones se cobrarán sea como sea, no solo para nuestros mayores si no para nuestros jóvenes, que ven que este sistema tiene cada vez peor pinta". Le responde Bustinduy: ¿Usted defiende un sistema mixto de pensiones, señor Figaredo? ¿Y por qué ha votado contra la actualización de las pensiones cuatro veces?

Cuerpo anuncia un comité de expertos para analizar en un 'Libro Blanco' la situación del ferrocarril

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este viernes la creación de una comisión técnica que se va a encargar de generar un 'Libro Blanco' --un estudio con recomendaciones-- sobre la situación actual del sistema ferroviario.

Cuerpo advierte sobre la alianza del PP y Vox en materia de vivienda tras las elecciones

"El plan del señor Feijóo es construir un millón de viviendas, pero no se sabe para nada cómo vamos a llegar a ese punto. Está claro que la letra pequeña de ese plan la va a escribir Vox, y ya vemos la letra pequeña que está poniendo sobre la mesa Vox".

Bravo muestra un documento escrito por Cuerpo en 2014

"Díganos señor Cuerpo si está de acuerdo con la intervención de los precios o no porque he tenido la suerte de acceder a un documento, a un artículo que escribió en el año 2014 en el cual decía que los costes de los controles de alquiler superan los beneficios".

Figaredo y Bustinduy se enzarzan por los precios del alquiler

Bustinduy pregunta a Figaredo que por qué votaron que no a la prórroga de los contratos de alquiler de 5 millones de españoles y españolas y el de Vox le responde: "Cada medida nueva que adoptan es un escalón más a la muerte del mercado del alquiler, y lo peor de todo es que usted se presenta aquí, pero quien va a llevar las cuestiones de vivienda en su partido es Ada Colau, que es precisamente uno de los mayores culpables de la destrucción del mercado de alquiler"

Vox dice que la gestión de la migración del Gobierno repercute en la vivienda

"Cada vez hay más gente y hay menos viviendas, y eso necesariamente redunda en una subida de los precios. Han creado ustedes una casta de inalquilables"

Cuerpo reivindica la política del Ejecutivo

"Desde el gobierno hemos puesto a través de un instrumento del Banco Público, del ICO, 23.000 millones a disposición de promotores y constructoras con tipos de interés por debajo de mercados subvencionados para que puedan construir alquiler en condiciones asequibles y que siga siendo rentable"

Bravo defiende la política del PP ante Bustinduy con el ejemplo de Madrid

"El Ayuntamiento de Madrid, compruébelo con los datos, es el ayuntamiento que más viviendas de uso turístico ilegales ha retirado del mercado".

Bustinduy arremete contra Bravo por la política de vivienda del PP

"¿Cómo va un joven a competir para comprar una vivienda a los precios de mercado actual con los fondos de inversión que vienen y las compran a tocateja? A partir de la cuarta vivienda en alquiler, y estamos hablando del 1% de los propietarios en este país, va a haber un impuesto del 10% sobre el valor total de la vivienda". 

Bravo remarca que la gente quiere saber por qué la vivienda está así

El popular arremete contra Cuerpo: "Ustedes llevan ocho años, resulta que según el banco de España hacen falta 750.000 viviendas. Si no cambiamos su política, cada año el problema será mayor. Nosotros queremos construir, facilitar y proteger"

Cuerpo usa la ironía contra Figaredo respecto a la política de vivienda

Cuerpo, a Figaredo: ¿Va a solucionar el problema de la vivienda reemigrando a los migrantes? hace usted un análisis de dibujos animados en materia de vivienda.

El ministro defiede que con el decreto ley nuevo, un pequeño propietario que le baje el alquiler a su inquilino, va a ver su renta aumentada porque no va a tener que pagar IRPF por ese alquiler.
 

Figaredo afea al Gobierno que no se construya vivienda

Figaredo, al Gobierno: "El resumen es muy sencillo, en España cada vez hay más gente y menos casas, porque la escasez es una opción política y ustedes han decidido optar por ella, ustedes han decidido voluntariamente.

Bloque de la vivienda

Bustinduy abre el bloque: "Digo gracias a las millones de personas que esta semana han ido a la huelga general, que han parado el país para aclamar por el derecho a la vivienda, por mejores salarios y pensiones y por los servicios públicos.Nosotros defendemos a los inquilinos y el PP y Vox a los fondos buitre"

Reproche de Bravo a Cuerpo

Bravo pregunta a Bustinduy si "ustedes, con un Gobierno de 8 años, suben tranquilos al tren". Deben  contestar si creen que esta es la gestión de las infraestructuras. El PP quiere gestión y auditoría"

Tensión entre Bustinduy y Figaredo por Ceuta

Bustinduy pide que Figaredo pida perdón por llamar a "cazar" inmigantes en Ceuta y el de Vox le responde que "probablemente no fue la mejor expresión", pero que en la ciudad autónoma se está produciendo una "invasión"

Figaredo echa en cara a Cuerpo el apagón

"La realidad de España, la falta de financiación que se produce en infraestructuras, no solo se limita a las infraestructuras ferroviarias, trenes que descarrilan, si no también a las infraestructuras eléctricas con el apagón"

Bustinduy recrimina al PP por los fondos europeos

"Esta gente viene a privatizar y a repartisrse todo entre cuatro"

Figaredo: "La corrupción mata"

Figaredo: ¿Y cuando sale el señor Ábalos y le releva el señor Puente, dio un discurso idéntico al que acabamos de escuchar ahora. Vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer un análisis, una comisión investigadora. ¿Y qué hicieron? Nada"

Bravo apuesta por una auditoría en el AVE

El popular defiende que lLa falta de gestión nos ha llevado a que el AVE, que era una referencia, una marca España, se haya convertido en el miedo para el conjunto de los españoles"

Vox, preguntado por sus medidas concretas

Figaredo defiende que "la inversión en las infraestructuras en España ha caído a niveles que son peligrosos. La corrupción de este Gobierno mata"

Bustinduy defiende invertir en las infraestructuras

Bustinduy: "Nuestro país tiene que recupera esa confianza en los trenes y tenemos que auditar el conjunto de la red. Hay que invertir en las infraestructuras"

Comienza el debate con el tema de infraestructuras

Carlos Cuerpo, sobre las 2 tragedias ferroviarias: "Mi primera y más importante tarea es que los españoles recuperen la confianza en el sistema ferroviario. Se van a tomar las actuaciones necesarias como para que esto no vuelva a pasar"

Los asesores, en el plató

Los asesores de los cuatro participantes hablan con ellos antes del debate. Estos asesores podrán entrar también durante la publicidad, y les darán explicaciones, ya que los cuatro políticos no pueden consultar su móvil ni ningún dispositivo electrónico.  

Todo listo para el debate

Los participantes ya están en el plató y se hacen la foto antes del comienzo

Temas del debate

Durante el debate se tocarán temas como el coste de la vida, los servicios públicos o la carga fiscal y la vivienda. 

Buenas noches

Buenas noches, bienvenidos al primer debate electoral de la campaña de las elecciones del 29N, un debate económico en el que participan el vicepresidente del Gobierno y ministro de las carteras de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, por el PSOE; el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo; el secretario general de Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio. La moderadora es la periodista Ana Pastor. 

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