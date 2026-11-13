Debate de La Sexta en directo | últimas noticias minuto a minuto

13, MADRID (EDICIONES)

La Sexta emite este viernes desde las 21:30 un debate económico entre los principales partidos que concurren a las elecciones el próximo 29 de noviembre.

Moderado por la periodista Ana Pastor, los representantes de los partidos son el vicepresidente del Gobierno y ministro de las carteras de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, por el PSOE; el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo; el secretario general de Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.

Sigue en este directo el debate minuto a minuto: