Gobierno, Barcelona y el Digital Future Society defienden una transformación digital humanista

Artigas, Bonet y Colom piden poner la tecnología al servicio de la sociedad

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y la directora de Digital Future Society, Cristina Colom, han defendido la necesidad de una transformación digital humanista.

Lo han dicho en la jornada 'Humanism in the digital age: the urban contribution', organizada por Digital Future Society y el Ayuntamiento de Barcelona y celebrada este lunes en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Artigas ha argumentado que con esta jornada "Barcelona vuelve a ser la capital mundial del humanismo", y ha asegurado que la sociedad está viviendo una era completamente nueva, basada en la digitalización, que afecta a las relaciones sociales y de poder.

Ha defendido que los gobiernos tienen que implementar políticas públicas justas que ayuden a construir una sociedad también más justa y garanticen los derechos humanos: "Tenemos una prioridad clara: poner la tecnología al servicio de las personas", ha remarcado.

Para ello, es necesario realizar "un esfuerzo sin precedentes" para solucionar la brecha digital, con visiones éticas y responsables para conseguir un beneficio común para toda la sociedad, y garantizando a la vez la ciberseguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

BONET: PONER A LAS PERSONAS EN EL CENTRO

Bonet ha asegurado que "las tecnologías tienen muy poco sentido si no sirven para mejorar la calidad de vida de los barrios", y ha explicado que Europa ha iniciado regulaciones para crear un modelo de transición digital que respete los derechos humanos y el progreso social, poniendo a las personas en el centro de la innovación.

"Barcelona quiere ser la punta de lanza de este modelo europeo", ha destacado, y ha pedido implementar nuevos modelos de negocio que se centren en la protección social y no tanto en los beneficios de los accionistas.

Así, ha defendido "pasar de una moral basada en la búsqueda de beneficios" a una que se centre en proteger a las personas, para lo que hay que adoptar decisiones políticas adecuadas --en sus palabras-- que prevengan la discriminación, fomenten la inclusión digital y trabajen por una transición justa.

COLOM PIDE AFRONTAR LA BRECHA DIGITAL

Colom ha explicado que la intención del Digital Future Society es construir la transformación digital de forma que esté "pensada por y para las personas", ejerciendo un rol activo en los espacios de protección y derechos de los ciudadanos como el de la privacidad.

Ha defendido la necesidad de "situar a las personas y a la sociedad en el centro de la revolución tecnológica", garantizar que la tecnología se diseña y despliega utilizando un enfoque humanista y implementar acciones para afrontar las desigualdades sociales, raciales y de género.

Ha argumentado que la digitalización se distribuye "a un ritmo mucho más rápido" de lo que se podría haber imaginado jamás, y que afecta a diferentes esferas de la vida, algo que implica un cambio de prioridades y la aparición de desafíos sociales.