Goyeneche (Ecoalf):"Hacer moda sostenible es posible, el cambio vendrá cuando los grandes lo tomen en serio"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de Ecoalf, Javier Goyeneche, ha destacado este jueves que "hacer moda sostenible es posible" y ha añadido que "el cambio vendrá cuando los grandes se lo tomen en serio".

Así se ha expresado Goyeneche en la inauguración de la temporada 2024-2025 de los 'Desayunos Esade', organizados por Esade Alumni y presentada por Mario Lara, director de Esade Madrid, donde el presidente de la marca de moda española, con su ponencia 'De la basura a la moda', ha tratado el papel clave de la industria de la moda en la crisis medioambiental actual y cómo las empresas pueden liderar el cambio hacia un modelo más sostenible.

De esta manera, el máximo representante de la firma fundada en 2009, ha hecho hincapié en la generación de basura que conlleva el ritmo actual de consumo en la moda, llegando a ser uno de los sectores más contaminantes a nivel global. "Siempre estamos entre los cinco primeros", ha explicado Goyeneche.

Según ha explicado, dicha situación se debe a que la moda está basada "en un modelo económico que no funciona y que lleva manejando el sistema décadas".

"Compro, tiro, compro, tiro, compro, tiro, una moda nueva cada semana, descuento, promoción, 'Black Friday', está creando un destrozo brutal, y no va a haber suficientes bosques, no va a haber suficientes vertederos y no va a haber suficiente agua para seguir esta tendencia. Tenemos un problema de consumo y de forma de consumir brutal", ha enfatizado el empresario madrileño.

En esta línea, el fundador de la marca que nació con la visión de no seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada, para garantizar las necesidades de las futuras generaciones, ha indicado la "gran repercusión e impacto" que para él tienen las acciones individuales, señalando que "al final lo que haces ya no es suficiente, sino cómo lo haces".

PROYECTO 'UPCYCLING THE OCEANS'

En este sentido, Goyaneche ha subrayado que con la manera de hacer moda de su marca, ya ha quedado probado que hacer las cosas diferentes es "posible, ya que si ellos pueden, todos serían capaces de hacerlo". "El cambio vendrá cuando los grandes productores de moda se tomen el tema de la sostenibilidad realmente en serio", ha manifestado el fundador de Ecoalf.

Por otra parte, Goyaneche ha aprovechado la ocasión para poner en valor el proyecto 'Upcycling the Oceans', cuyo objetivo es limpiar los océanos y utilizar esos desechos para producir ropa, del cual se siente "más orgulloso y al que más tiempo dedica".

"Este proyecto nace, como muchas cosas, por accidente", ha reconocido el líder de la empresa, para luego explicar que en la actualidad el proyecto engloba a más de 6.400 pescadores, teniendo presencia en 82 puertos de distintos países como España, Francia, Grecia o Tailandia.

ATACAR EL PROBLEMA DESDE EL ORIGEN

"Los pescadores españoles están limpiando océanos", ha declarado Goyeneche, alabando continuamente la labor de los pescadores, para luego añadir que el objetivo de este tipo de acciones es "concienciar y sensibilizar y demostrar que existen soluciones posibles".

"Hay que empezar a atacar el problema desde el origen, ya que el mar lo estamos contaminando todos y la contaminación empieza desde casa, algo que no se puede resolver sin la ayuda de la ciudadanía", ha manifestado el presidente de la compañía que abrirá una tienda próximamente en Los Ángeles. En esta misma línea, Goyeneche ha expresado su deseo de replicar este modelo de producción y de reciclaje, de economía circular, "a otras partes del mundo, porque, desgraciadamente, el problema de la basura marina es un problema global".

"La gente ha dejado de pensar que cuando se meten cosas en la mar, desaparecen por la eternidad", ha reiterado Goyeneche, para recordar que "cuando se mete algo en la mar, se queda y se queda por mucho tiempo, y por eso me gustaría agradecer a los pescadores, porque este proyecto lo hacen con el corazón y lo hacen porque creen que es lo correcto, lo hacen por su amor a los océanos, creo que es un gran ejemplo para todos nosotros", ha concluido.

Por último, el presidente de Ecoalf ha reconocido que tras él hay trabajando un "gran equipo directivo", que ha conseguido una clientela súper fiel, ya que el grado de repetición de sus clientes "es enorme".