Los hoteles mallorquines anticipan un buen otoño tras la excelente ocupación hotelera de verano que rondó el 90%

PALMA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha destacado este viernes que la ocupación hotelera en Baleares ha rondado en los meses centrales de verano, de junio a agosto, el 85-90 por ciento y que se esperan buenos datos para septiembre y octubre, con mejoras respecto a temporadas anteriores.

En declaraciones a los medios antes de la XIX Jornada anual de Gestión de Riesgos en el Sector Turístico que organiza WTW España, la representante de los hoteleros de Mallorca ha adelantado además que de cara al cierre de la temporada se esperan más aperturas hasta final de año, a pesar del bajón en la conectividad.

"Esta temporada se han consolidado las preaperturas y la ocupación ha sido similar al año pasado, que es lo que se buscaba, rebajar los picos en los meses centrales del verano", ha señalado, antes de apuntar que ahora septiembre se acerca a los números de agosto y octubre se acercará a los números de septiembre.

Los hoteleros confían así en consolidar la tendencia de incrementar las aperturas durante todo el año. En este sentido, ha apuntado que tanto en el primer cuatrimestre (enero-abril) como noviembre y diciembre, ya se supera el porcentaje de apertura de la planta hotelera de 2019.

De esta manera, ha añadido, se da estabilidad laboral a las plantillas y se impulsa al resto sectores económicos a la vez que se fideliza talento más allá de los meses de verano.

En concreto, en octubre permanecerá abierta el 80% de la planta, ocho de cada 10 hoteles. Noviembre y diciembre superarán también 2019 y, en ambos casos, dos puntos por encima de noviembre y tres puntos por encima de diciembre 2023, con el 24 y 23% de la planta hotelera abierta.

Respecto de la rentabilidad del sector, Frontera ha subrayado que los costes han seguido subiendo y que la situación es muy diferente a la de años anteriores, con un consumidor "menos alegre". En todo caso, la rentabilidad hotelera, a juicio de la representante de la FEHM, "está lejos de las barbaridades de un 30% que se están escuchando".

"El consumidor ya no es el mismo que el de hace unos años. En 2022 había muchas ganas de gastar, ahora ya no", ha insistido Frontera, en relación a las quejas de sectores como la restauración y el comercio que aseguran que el sector hotelero se lleva todos los beneficios. La representante de la FEHM ha asegurado que la situación en los hoteles no es distinta. "Aunque el cliente sea de más poder adquisitivo, viene menos días y los billetes de avión son más caros", ha argumentado.

Respecto a los diferentes mercados emisores, Frontera ha destacado la recuperación del mercado escandinavo, de alto poder adquisitivo, la respuesta "como siempre" del mercado alemán y con gasto superior a otros mercados y la "subida muy importante" del mercado polaco.

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR TURÍSTICO

Sobre la jornada, que se celebra en el Hotel Gran Melià Victoria, Frontera ha destacado la participación de la FEHM para aportar el conocimiento de las empresas que están en la federación.

La jornada prevé tratar los riesgos que el sector tiene que afrontar y presentar las líneas de actuación que se tienen que implementar en materias, por ejemplo, como el cambio climático, la digitalización, la inteligencia artificial y el talento humano.

Por su parte, el director de Turismo de WTW España, Juan Carlos Tárraga, ha afirmado que desafíos como la sostenibilidad, el cambio climático o la inteligencia artificial son "pilares fundamentales" que van tomando cada vez más relevancia.

Al comienzo de la jornada ha intervenido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha resaltado la necesidad de que el sector turístico cuente con foros como el organizado por WTW, convertido en momento de análisis y reflexión sobre el presente y el futuro de la actividad turística. "Hoy el análisis de los riesgos del desarrollo y el crecimiento del turismo son una prioridad", ha indicado.