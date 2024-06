Iberia despliega una gran lona en la plaza de Pedro Zerolo para celebrar el Orgullo LGTBIQ+

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Iberia se une año más a la celebración de Orgullo con una serie de acciones en torno a la diversidad LGTBIQ+ que se desarrollarán a bordo se sus aviones, en las Premium Lounges de Barajas y en su web y redes sociales.

El inicio de estas acciones se ha llevado a cabo este fin de semana con la instalación de una gran lona de más de 16 metros de altura en la plaza de Pedro Zerolo, situada en el barrio de Chueca y epicentro de las actividades de la semana del Orgullo.

Con el lema #VuelaConOrgullo Conectando personas celebramos la diversidad", Iberia quiere felicitar a la comunidad LGTBIQ+ durante estos días, y mostrar su compromiso con la diversidad.

Los clientes que viajen durante estos días a bordo de los aviones de Iberia, podrán adquirir una Pride cookie de la carta de productos del Gastrobar para disfrutar a bordo. Se trata de una edición limitada en forma de corazón con los colores de la bandera arco iris, horneada cada día por Do&Co el servicio de catering de Iberia. La galleta se presenta en una caja en cuyo interior se puede leer el mensaje 'Sin juzgar, la vida es más dulce'.

Además, en la clase business de todos los vuelos, tanto de corto, medio como largo radio, los icónicos saleros y pimenteros con forma de Meninas que se sirven en el servicio de comidas también se han vestido con los colores del Orgullo.

En las Premium Lounges de Iberia en el aeropuerto de Madrid se ofrecerá a los clientes una cookie especial con los colores representativos de la bandera del orgullo, situadas junto a las máquinas de café.

Estas galletas estarán disponibles del 28 de junio al 7 de julio, días en los que también un barista se encargará de servir café de Lavazza con espuma con los colores del arco iris. También estará disponible para los clientes un cocktail especial del orgullo.

AVION CUSTOMIZADO.

Por otro lado, Iberia customizará el interior de su A320 NEO que lleva el nombre de 'Somos Uno y diversos' con cabezales especiales que serán visibles del 23 de junio al 4 de julio.

Precisamente este avión lleva el nombre del Plan de Diversidad, Equidad e inclusión de Iberia y es una de las iniciativas del programa de la aerolínea con el que se pretende sensibilizar, concienciar y otorgar visibilidad a al colectivo LGTBIQ+, pero también a la diversidad de género, cultural y a las personas con discapacidad.

El sistema de entretenimiento a bordo disponible en todos los vuelos de largo radio de Iberia ofrecerá una categoría especial de cine con películas representativas del Orgullo LGTBI+ como All of Us Strangers, Call Me by your Name, The Danish Girl, Strange Way of Life.

Los clientes de Iberia tienen también la oportunidad de reservar sus vacaciones de verano con hasta un 10% de descuento mediante la compra de la tarjeta regalo del Orgullo que será válida para viajar durante un año en cualquier vuelo del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum).

Desde el pasado 1 de junio, Iberia ha cambiado su imagen en las redes sociales creando una identidad visual exclusiva para el Orgullo 2024, influenciada estética y conceptualmente por las figuras geométricas de la Bauhaus, ya que ambos movimientos comparten la celebración de la diversidad y la libertad de expresión.