La industria de bebidas refrescantes rechaza una subida de impuestos "por sorpresa y en un momento crítico"

Puxeu afirma que el alza fiscal tiene un "claro componente ideológico" y que repercutirá al consumidor

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) ha rechazado la subida de impuestos anunciada por el Gobierno, entre ellos el aumento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, "por sorpresa y en un momento crítico" para la economía y para el consumo.

En declaraciones a Europa Press, el director general de Anfabra, Josep Puxeu, ha expresado su "sorpresa e indignación" ante este anuncio, teniendo en cuenta que la industria de bebidas refrescantes estaba trabajando con la Administración tanto en el ámbito fiscal como en el de la salud.

"No te lo esperas, es cierto que hay una recomendación a nivel externa e interna para que España reclasifique tipos de IVA y elimine los tramos reducido y superreducido. Llevan años diciéndolo y Hacienda nos ha indicado siempre que esto no se podía hacer en la situación de recesión", ha explicado Puxeu, quien ha reconocido que podía haber una reclasificación de tipos a medio plazo, pero en un momento de crecimiento y recuperación económica y no ahora, de forma "sesgada".

Asimismo, ha señalado que en el ámbito de la salud, la industria de bebidas refrescantes también está trabajando con el Ministerio de Sanidad en la reformulación y reducción de contenidos de azúcares. "Si alguien tiene un problema, las industrias somos las primeras en retirarlos", ha señalado.

"Es injusto, discriminatorio y con un claro componente ideológico. Se trata de un duro golpe a la hostelería, al consumidor y a la industria de bebidas que paga impuestos en España (más de 500 millones) y contribuye a la activación de la economía", ha señalado ante el anuncio del Gobierno de este alza fiscal incluido en el Plan Presupuestario 2021 enviado a la Comisión Europea.

"Las industrias tienen una fiscalidad clara y regulada", ha subrayado Puxeu, quien ha resaltado que la medida del Gobierno "no tiene ni pies, ni cabeza".

Con esta propuesta, según la industria de bebidas refrescantes, el Gobierno "da la puntilla" a la hostelería, un sector clave, ya que supone el 6,2% del PIB y genera 1,7 millones de empleos, y que a su vez es uno de los más afectados por esta crisis, con constantes restricciones y cierres.

Anfabra ha subrayado que estos establecimientos vienen reclamando una bajada del IVA al 4% que ayude a paliar las pérdidas provocadas por las constantes restricciones y cierres, tal y como están haciendo en otros países.

La propuesta enviada a Bruselas se desmarca de la tendencia general que se está siguiendo en Europa, donde ocho países, según Anfabra, ya han aprobado una reducción del IVA con el fin de reactivar el consumo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania.

"Un impuesto a productos universalmente consumidos afectaría a todos y especialmente a las rentas más bajas, las más golpeadas por la crisis, lo que mermaría aún más su poder adquisitivo", ha señalado la asociación, que ha apuntado además que "no tiene ningún rigor científico" querer gravar a las bebidas azucaradas o edulcoradas.