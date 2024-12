Irache Echeverría gana el Premio 'A Mujer Profesional Autónoma' de CaixaBank a la mejor emprendedora

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresaria navarra Irache Echeverría ha ganado el Premio 'A Mujer Profesional Autónoma' de CaixaBank a la mejor emprendedora de España su proyecto de explotación agrícola-ganadera centrada en el ganado ovino de leche, informa la entidad en un comunicado este lunes.

Echeverría es ingeniera agrónoma y doctora en Biotecnología, y siempre ha estado ligada a la explotación agrícola y ganadera familiar que inició su padre hace más de 30 años.

Compagina su actividad ganadera con la actividad investigadora en el CSIC y actualmente también es profesora de Producción Animal en la Universidad Pública de Navarra.

Ha recibido 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal, se beneficiará de una campaña de promoción de su marca a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos y tendrá acceso a un máster online de IA e Innovación en la escuela de negocios digital Founderz.

La ceutí Fatiha Lahasen, por su proyecto Asesoría Sharika; la cacereña María Teresa Corchero, por su proyecto Bombones Valcorchero; Sonia Almela, por su proyecto Me and Me Cosmetics, y la burgalesa Sara Burgos, por su proyecto Mil Encinas, han sido las finalistas de la cuarta edición de estos premios.