Jack Ma invierte 65 millones en acciones de Alibaba

Archivo - FILED - 25 June 2016, China, Hangzhou: Chinese business magnate Jack Ma attends the founding meeting of Zhejiang Internet Commerce Bank. The founder of China's e-commerce conglomerate Alibaba Group, stepped down as chairman of the company on Tue - Long Wei/SIPA Asia via ZUMA Wire / DPA - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jack Ma, fundador de Alibaba Group Holding, ha invertido más de 600 millones de dólares hongkoneses (65 millones de euros) en la adquisición de acciones del gigante chino del comercio electrónico, según indicaron fuentes conocedoras al diario 'South China Morning Post', propiedad de la plataforma china.

Estas compras evidenciarían la "firme confianza de Ma en que Alibaba alcanzará sus objetivos en IA y aprovechará las oportunidades de crecimiento a largo plazo", según una de las fuentes.

Las compras de Jack Ma se sumarían a las realizadas también por el presidente de Alibaba, Joe Tsai, y el consejero delegado de la multinacional, Eddie Wu Yongming, que invirtieron un total de 202 millones de dólares de Hong Kong (22 millones de euros) en la adquisición de acciones de Alibaba durante los últimos dos días, según consta en los registros de la Bolsa de Hong Kong.

En concreto, Tsai compró acciones por valor de unos 82 millones de dólares de Hong Kong (9 millones de euros) el martes, tras una compra de 80 millones de dólares hongkoneses (8,7 millones de euros) el lunes, el mismo día en que Wu invirtió aproximadamente 40 millones de dólares de Hong Kong (4,2 millones de euros).

Las compras de los directivos de Alibaba se coinciden con el anuncio de la compañía de su intención de levantar 80.000 millones de dólares hongkoneses (8.745 millones de euros) a través de la emisión de 710 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio unitario de 112,70 dólares de Hong Kong con el fin de financiar sus capacidades integrales de IA, incluyendo la expansión y mejora de su infraestructura de IA.