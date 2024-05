La Junta de IAG de junio analizará la aplicación de resultados, pendiente de retomar el dividendo

Reelección de Luis Gallego como consejero ejecutivo



MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de accionistas de International Airlines Goup (IAG), al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que se celebrará en Madrid el próximo 26 de junio analizará la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2023, aunque todavía no ha desvelado si retomará el dividendo.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego aseguraba hace unas semanas que teniendo en cuenta la tendencia positiva que se aprecia para la compañía en 2024 esperaba recuperar "pronto" el reparto de beneficios entre sus accionistas.

"Si todo continúa como está, vamos a anunciar pronto la forma en la que vamos a retribuir al accionista, bien a través de dividendos o en la forma en la que el consejo determine que es la más apropiada", explicó Gallego durante su participación en las jornadas 'Wake Up Spain'

La compañía ya avanzó a finales de noviembre en su Capital Market Day (CMD) que la vuelta del dividendo estaba entre sus planes, pero evitó dar fechas concretas. "Ahora mismo, tal y como están las cosas, somos positivos y vemos que el año está evolucionando muy positivamente", justificó.

Los accionistas de la compañía procederán también el próximo mes de junio a la votación de la reelección de Luis Gallego como consejero ejecutivo, así como a la reelección de Javier Ferrán como consejero no ejecutivo independiente.

El consejo de administración, someterá durante la junta la reelección de todos los consejeros a excepción del consejero no ejecutivo dominical Giles Agutter que no se presentará a la reelección. Para cubrir esta vacante, el consejo de administración, someterá el nombramiento de Bruno Matheu como consejero no ejecutivo dominical de acuerdo con la propuesta de accionista Qatar Airways Group.

Según recoge el orden de la día de la junta trasladada este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre las propuestas a votación también se incluyen la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión de la sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2023, así como la aprobación de la gestión del consejo de administración de la compañía.

También se someterá a votación la autorización al consejo de administración para aumentar el capital social y emitir títulos así como excluir el derecho de suscripción preferente en relación con esos movimientos del capital y deuda hasta un máximo del 10% sin restricción alguna y hasta otro 10% adicional, que deberá destinarse a una adquisición o inversión de capital específica.