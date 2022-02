Mondragon Corporación avisa de que, si los fondos europeos no llegan a tiempo, perderán el efecto esperado

Iñigo Ucín ve "positiva" la reforma laboral, porque "no será tan mala cuando están de acuerdo agentes con intereses contrapuestos"

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Mondragon Corporación, Iñigo Ucín, ha lamentado que los fondos de recuperación europeos no hayan llegado "todavía" a las empresas vascas y ha considerado "fundamental" que su aprobación "se haga a tiempo" porque de no ser así, "perderán el efecto que se esperaba, que es contribuir a la recuperación y a impulsar la transición económica".

Ucín se ha expresado así en el transcurso de un desayuno del Forum Europa en Bilbao donde también ha considerado "positiva" la reforma laboral acordada entre sindicatos, Gobierno central y CEOE porque "tan mala no será cuando están de acuerdo todos los agentes implicados pese a que tienen intereses contrapuestos".

Preguntado asimismo por si los grupos cooperativos gozan de mejores ventajas fiscales que el resto de empresas, o si su contribución menor por impuestos como el de sociedades pueden considerarse "dumping fiscal", Ucín ha zanjado el tema afirmando que "eso del dumping fiscal hay en Madrid", para añadir que "las cooperativas no pagan menos impuestos", sino que él diría que incluso "pagan más".

Además, ha proseguido, "si el sistema cooperativo es tan atractivo fiscalmente para las que no son cooperativas, la solución es fácil para ellas, que se hagan cooperativas".

El presidente de Mondragon ha defendido tajante el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi y ha afirmado que el grupo "nunca" se va a ir de Euskadi y ha remarcado que, cuando han salido "fuera" y abierto plantas en el exterior, ha sido para "reforzar lo que tenemos aquí" pero "nunca movidos por ir a ganar más". "Y si se ha trasladado producción ha estado motivada porque "aquí no era viable desde el punto de vista de la rentabilidad".

Igualmente ha descartado que, al menos con él al frente de la presidencia de la corporación, el grupo contemple una salida a bolsa. "Yo no lo veo y lo considero poco probable porque no lo necesitamos, ya que la finacianción requerida para determinados proyectos nuestros no es tan difícil de conseguir, por lo que, a corto, a medio ni a largo lo veo, aunque a muy largo plazo, no me atrevería a decirlo".

(Habrá ampliación)