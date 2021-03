Montero dice que no tiene que preguntar a Guaidó, Maduro o miembros de otros países sobre empresas españolas

Carga contra el partido que lidera Santiago Abascal al decir que los populismos "nunca traen nada bueno"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado a Vox que España no tiene que preguntarle ni al opositor Juan Guaidó, ni al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni a miembros o dirigentes de otros países sobre la solvencia de las empresas nacionales, después de que el partido que lidera Santiago Abascal criticase que el Gobierno no recurrió a los asesores de Guaidó para obtener información antes de otorgar una ayuda de 53 millones del fondo de solvencia de la SEPI a la aerolínea Plus Ultra, que vinculan con el "régimen venezolano".

"Los señores de Vox de 'España, España, España' lo que dicen es que para darle una ayuda a la empresa hay que preguntarle a los asesores de Guaidó", ha criticado la ministra de Hacienda durante el Pleno del Congreso este miércoles.

La ministra ha negado discrecionalidad en la autorización de las ayudas y ha argumentado que todas las empresas que reciben esta ayuda del fondo para compañías estratégicas deben presentar un expediente, entregar sus cuentas y trabajar el conjunto puntos del decreto ley, que plantea criterios "muy exigente".

En este sentido, la ministra ha criticado que según el argumentario de Vox todo eso queda en "papel mojado" y lo que hay que hacer es preguntarle a los asesores de Guaidó.

"¿Así es como es como ustedes piensan administrar los intereses de los recursos públicos, a raíz de lo que le dice alguien sobre una empresa?", ha preguntado Montero al diputado de Vox, Víctor González Coello de Portugal, quien ha asegurado que la empresa Plus Ultra está relacionada con el régimen venezolano.

En este punto y tras duras críticas sobre la intervención del diputado de Vox, la ministra ha señalado que cree que algunos de los integrantes del grupo parlamentario, como Macarena Olona, no compartiría las afirmaciones que ha hecho Víctor González Coello de Portugal en la tribuna.

"¿Que teníamos nosotros que haberle preguntado al señor Guaidó para darle una ayuda a una empresa española? ¿Pues no son ustedes los de 'España, España, España' y golpes en el pecho?", ha señalado la ministra.

Durante una interpelación con el diputado de Vox, Montero ha cargado contra el partido que lidera Abascal al decir que los populismos "nunca traen nada bueno", y ha señalado que en este momento el país lo que se requiere de los representantes "arrimen el hombro" para que el tejido sufra lo menos posible.