Nippon Steel venderá por un dólar su 50% en Calvert a ArcelorMittal si compra US Steel

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

ArcelorMittal ha suscrito un acuerdo definitivo con Nippon Steel Corporation (NSC) en virtud del cual pagará 1 dólar por la participación del 50% de la japonesa en AM/NS Calvert, sociedad conjunta entre ambas empresas tras la adquisición de Thyssen Krupp USA en febrero de 2014, si finalmente la compañía nipona adquiere US Steel.

La transacción, que se ha celebrado a petición de NSC para abordar cuestiones regulatorias de conformidad con su acuerdo de adquisición de US Steel, contempla también la inyección de efectivo por parte de NSC y la condonación de préstamos de socios por un monto estimado en aproximadamente 900 millones de dólares (823 millones de euros).

En este sentido, las empresas han advertido de que no existen garantías de que NSC complete su adquisición de US Steel, añadiendo que "si NSC no completa su adquisición de US Steel, el acuerdo no entrará en vigor y la empresa conjunta AM/NS Calvert continuará".

Nippon Steel ha explicado que el acuerdo contempla la transferencia de todas las acciones de su filial NS Kote, propietaria de su participación accionaria en AM/NS Calvert, a ArcelorMittal al mismo tiempo que se consume la adquisición pendiente US Steel.

"Nippon Steel ha determinado que la transferencia de acciones es el camino más seguro para recibir la aprobación regulatoria oportuna para la adquisición (de US Steel)", ha explicado la japonesa.

"La transferencia de acciones tiene como objetivo abordar de manera proactiva cualquier inquietud antimonopolio que pueda surgir de la propiedad continua de Nippon Steel en Calvert luego de la adquisición", ha añadido.

Nippon Steel calcula que, como resultado de la transacción, que podría completarse en el cuarto trimestre de 2024 en función de ciertas condiciones y de la aprobación de las autoridades estadounidenses, registrará aproximadamente un impacto adverso de unos 230.000 millones de yenes (1.413 millones de euros) en sus cuentas.

De tal modo, ha precisado que si finalmente no llegara a consumarse la compra de US Steel por cualquier motivo, la transacción para la transferencia de acciones no se consumará y no habría ningún impacto en sus resultados.