La Once Mil, única taquería en el mundo con estrella Michelin, desembarca en Madrid

Archivo - Taco de la taquería La Once Mil - LA ONCE MIL - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Once Mil, la única taquería en el mundo que cuenta con una estrella Michelin, desembarca en Europa con la apertura de su primer espacio en Madrid que abrirá el próximo 22 de septiembre de la mano del restaurante Los 33, según informa la firma.

En concreto, la taquería mexicana traslada a Madrid su concepto de taquería contemporánea donde el producto, la técnica y el ambiente han redefinido el formato tradicional del taco. Así, el espacio esta ubicado en Plaza de las Salesas 11, muy cerca de Los 33, socio y compañero local del proyecto, que aporta lectura del mercado y estructura a un proyecto que mantiene intacta su identidad original.

La Once Mil es un proyecto nacido en Ciudad de México cuyo nombre hace referencia al código postal del barrio en el que nace y al frente está el chef César de la Parra, Enrique Glennie y Jimena Gutiérrez, que partieron de la premisa de hacer los tacos que ellos mismos querían comer y crear alrededor de ellos el lugar en el que quisieran quedarse.

De esta forma, en su desembarco en España, la taquería mexicana más de moda mantiene su identidad original, pero abre una nueva etapa de crecimiento en su desembarco en Europa.

Así, en la carta madrileña no faltan guiños a la ciudad como el taco de Rubia Gallega, así como tacos que han definido el proyecto en México, reinterpretados ahora como el Trompo de Black Angus, con picaña y cadera o las Carnitas de cochinillo de Segovia, entre otros. Además, la parte líquida contará con una selección de bebidas elaboradas con tequila y mezcal.