Puig compra a Esteve su 50% de Isdin por 1.200 millones y se hace con el 100% de la empresa

Archivo - Sede de la empresa Isdin en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puig ha cerrado la compra del 50% de Isdin hasta ahora propiedad de Esteve por 1.200 millones de euros, con lo que es titular de la totalidad de la empresa dermocosmética, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Del total de 1.200 millones, Puig abonará 900 millones en la fecha de cierre de la operación y 300 millones en el primer trimestre de 2029, sin que haya interés.

Puig ha explicado que la compra se financiará mediante una combinación de recursos propios y deuda financiera, y que el ratio deuda financiera neta/ebitda ajustado no excederá las dos veces, y ha añadido que la operación se enmarca en la estrategia de Puig de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético.

Hasta que la operación se cierre --depende de la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en materia de control de concentraciones--, Isdin "continuará desarrollando su actividad en el curso ordinario de su negocio, bajo las estructuras de gobierno corporativo existentes".

Dicha operación se produce después de que el pasado mes de mayo Puig y Estée Lauder pusieran fin a las conversaciones que mantenían para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios sin llegar a alcanzar un acuerdo.

PUIG Y ESTEVE

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha recordado que ambas empresas colaboraban en Isdin desde hace 50 años y ha asegurado que la compañía "afronta esta nueva etapa con un compromiso a largo plazo con Isdin, sus personas, su cultura científica y su desarrollo futuro".

El CEO de la compañía, José Manuel Albesa, ha subrayado que ampliar la presencia en el segmento "es una prioridad clara para Puig" y que la plena propiedad permitirá tener una plataforma para apoyar su próxima fase de crecimiento.

El presidente del consejo de administración de Esteve, Albert Esteve, ha añadido que tiene "plena confianza en el futuro de Isdin bajo liderazgo de Puig".

El CEO de Isdin, Juan Naya, ha explicado que la operación "proporciona a Isdin una sólida plataforma para el futuro", y ha añadido que la empresa mantendrá el foco en impulsar la ciencia y la innovación; servir a los profesionales sanitarios y a los consumidores, y apoyar a los equipos y colaboradores