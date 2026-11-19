El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "sembrar dudas" sobre la salud y la fiabilidad de las cuentas públicas en España "de manera irresponsable", algo que ha calificado de "mentira".

Durante el cara a cara de ambos candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Sánchez ha reprochado que además de ser "una grave irresponsabilidad" respecto a los funcionarios que fiscalizan las cuentas públicas, se trata de un "viejo cuento" que ya usó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en 2011 para recortar 10.000 millones de euros en la sanidad y la educación públicas, para congelar el salario de los funcionarios o el salario mínimo interprofesional.

Además, ha acusado a Feijóo de "meter miedo" desde el inicio de la campaña sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. "Ustedes van a por las pensiones, como anteriormente fueron a la sanidad pública y contra la educación pública de nuestro país", ha reiterado el jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha eludido responder sobre la situación de las cuentas públicas, pero sí le ha respondido que él se ha comprometido a revalorizar las pensiones conforme al IPC.