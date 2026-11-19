El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d)- Eduardo Parra - Europa Press

El jefe del Ejecutivo le pide que no derogue la ley de vivienda y el líder del PP le reprocha que ha vendido pisos de la Administración a 'fondos buitre'

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su gobierno ha hecho "mucho" en vivienda y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que hay más pisos en sumarios de corrupción que construidos.

Es uno de los principales cruces de intervenciones que han dejado el líder del Ejecutivo con el líder de la oposición en el debate organizado por la Academia de la Televisión, cuyo primer bloque ha sido de vivienda.

En este primer bloque, Sánchez ha defendido la gestión de su administración, aunque ha admitido que todavía es el "gran desafío de nuestro tiempo" y es necesario hacer "mucho más" porque todavía mucha gente tiene dificultades para llegar a final de mes por los altos precios de los alquileres. De hecho, ha recordado la huelga general por la vivienda, que en su opinión se ha realizado como protesta a todas las administraciones.

Eso sí, el representante del PSOE para las elecciones generales también ha querido defender algunos datos conseguidos durante su gestión, como la rehabilitación de medio millón de viviendas durante los últimos ocho años y la construcción de "un millón" de viviendas, el 13% de ellas en régimen protegidas.

Asimismo, ha reprochado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no hayan aplicado la Ley de Vivienda del 2023, que permite intervenir el precio de los alquileres, y ha recriminado el "dogmatismo" de PP y Vox rechazando la intervención del mercado de la vivienda.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "NO DEROGUE LA LEY DE VIVIENDA"

"Me parece un tremendo error, porque la desregulación no va a ayudar, al contrario, va a agravar el problema de la vivienda", ha añadido Sánchez, que ha pedido a Feijóo que "no derogue" la Ley de Vivienda si llega a gobernar.

Por último, Sánchez ha defendido el conocido como decreto Maricarmen, norma convalidada recientemente en la Diputación Permanente del Congreso (con el voto en contra de PP, Vox y Junts) y que entre otros puntos prohíbe temporalmente los desahucios a personas vulnerables, pone límites a la compra especulativa de fondos 'buitre', habilita un préstamo de 50.000 euros para el acceso a primera vivienda y concede bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios.

FEIJÓO: "HABLA COMO SI LLEVARA QUINCE MINUTOS EN EL GOBIERNO"

En el turno de réplica, Feijóo ha espetado a Sánchez que habla como si llevara "quince minutos" en el Gobierno y no ocho años, a lo que ha añadido: "Hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado".

A renglón seguido, el líder 'popular' ha recordado que Sánchez ha prometido en torno a 184.000 viviendas y sólo se han entregado 540, un 0,29%, y ha pedido a Sánchez que no culpe a las comunidades autónomas del problema de la vivienda cuando tomó la decisión de aprobar un ministerio en este ámbito.

El líder del PP ha espetado al líder del PSOE que no se haga responsable de "nada" y ha recordado que precisamente Maricarmen señaló a Sánchez como uno de los responsables de su desahucio. Feijóo ha apostillado que desde 2018 se han producido 276.000 desahucios, 90 al día.

FEIJÓO: "CONOCE MUCHO MÁS A JÉSSICA Y A ANDREA QUE A MARICARMEN"

"Usted conoce mucho más a Jéssica y a Andrea, que le pagaban ustedes con dinero público o con dinero de mordidas sus casas, que a Maricarmen", ha soltado Feijóo.

A su vez, ha denunciado que los precios han subido un 74% desde que Sánchez está en la Moncloa, se han renunciado a 3.000 millones de euros de fondos europeos, hay un déficit anual de 750.000 viviendas y la vivienda es el problema número uno de la ciudadanía según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Feijóo también ha recordado que Sánchez se ha reunido con fondos 'buitre' y que incluso se han vendido inmuebles de la Administración pública a estos fondos de inversión.

FEIJÓO DICE QUE LA OFERTA HA CAÍDO Y SÁNCHEZ LO ADMITE EN PARTE

A renglón seguido, el jefe de los 'populares' ha dicho que la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido en 400.000 viviendas, según datos de Idealista, y el presidente ha admitido esto en parte, pero no por los mismos motivos.

En concreto, Feijóo ha dicho que esa reducción de la oferta se ha producido por efectos perjudiciales de las políticas del Ejecutivo, mientras que Sánchez ha explicado que precisamente por esas políticas los contratos ahora son más prolongados y por ende se publican menos inmuebles en los portales inmobiliarios.