El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan antes del único cara a cara entre el candidato d - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su intención de que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba todos los años por ley hasta el 60% del salario medio y ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a comprometerse con esto o a "doblegarse a la patronal".

"¿Usted se compromete a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio? ¿O va a doblegarse a la patronal?", le ha preguntado Sánchez ha Feijóo en el debate cara a cara organizado por la Academia de la Televisión.

Además, Sánchez ha instado a Feijóo, "que tiene mano con la patronal", a que le diga al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que se siente con los sindicatos para que en el marco del acuerdo de la negociación colectiva se pudieran elevar también los sueldos medios de los trabajadores españoles.

Feijóo ha rechazado la premisa del presidente sobre su relación con los empresarios. "Usted dice que yo controlo la patronal. Yo no controlo la patronal. ¿Usted controla los sindicatos, señor Sánchez? Parece ser que sí, ¿no? Porque ha conseguido una huelga general contra la oposición", ha afirmado, antes de calificar esa situación de "sorprendente en democracia", le ha espetado.

En el intercambio, el dirigente popular no ha concretado su posición sobre el compromiso de vincular por ley el SMI al 60% del salario medio, aunque sí se ha mostrado favorable a elevarlo. También ha reprochado a Sánchez que mantuviera esta renta sin cambios durante ocho meses entre 2020 y 2021.