El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d)- Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pactar una reforma constitucional que garantice la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Es una propuesta que el jefe del Ejecutivo le ha hecho a Feijóo durante el debate organizado por la Academia de la Televisión, donde las pensiones han sido protagonistas en la discusión entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Durante una de sus intervenciones, Sánchez ha defendido que durante su mandato se ha subido la pensión media unos 6.000 euros desde 2018 y ha dejado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como 'hucha de las pensiones', con 5.000 millones de euros. El líder socialista ha apostillado que su objetivo es que esta hucha alcance los 50.000 millones.

Es en este punto donde Sánchez ha retado a Feijóo: "Si usted quiere y se compromete a revalorizar las pensiones conforme al IPC, pactemos una reforma constitucional para que en la próxima legislatura tengamos un blindaje constitucional del sistema público de pensiones".

En el turno de réplica, Feijóo ha espetado a Sánchez que hable de reformar la Constitución cuando "no tiene votos ni para aprobar los Presupuestos". Además, ha reprochado que presuma de la 'hucha de las pensiones' cuando la Seguridad Social tiene un déficit de 100.000 millones de euros.

DISCUSIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

En lo que a pensiones se refiere, tanto Sánchez como Feijóo se han comprometido a revalorizarlas con el IPC, pero han entrado en un rifirrafe por las declaraciones que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, hizo en un pódcast, donde dijo que el sistema "va a petar".

Recordando esas declaraciones, Sánchez ha preguntado a Feijóo: "¿Por qué dice, por favor, que está a punto de petar el sistema público de pensiones?" Y el presidente del PP ha respondido que esa misma tesis la defendió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En concreto, Cuerpo defendió las reformas emprendidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y recordó que, en ese marco, la última ley aprobada recogía una cláusula que obligaba a revisar periódicamente el gasto del sistema para decidir si había que subir las cotizaciones, recortar las cuantías o ambas medidas para garantizar el pago de pensiones.

Feijóo ha continuado sus lances contra Sánchez reprochando que busque meter miedo a los pensionistas con el "dóberman" de los debates de los años 90. "¡Qué no, hombre, qué no!", ha enfatizado el líder del PP.