Serras Collection prevé facturar 27 millones en 2027 tras la apertura de un nuevo hotel en Sevilla

El presidente de Serras Collection, Jordi Serra Burges, junto a su equipo - SERRAS COLLECTION

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serras Collection prevé facturar 27 millones de euros en 2027 tras inaugurar un hotel en Sevilla, que se une al que posee en el paseo de Colom de Barcelona y dos en Andorra.

En un encuentro con periodistas este jueves, el presidente de la empresa, Jordi Serra Burgués, ha defendido el modelo de hotel que desde hace 11 años regenta en Barcelona, un 3 estrellas 'boutique' de gran lujo, en un frente marítimo que considera infravalorado.

"El paseo de Colom es una maravilla despreciada, no es la referencia mediterránea que podría ser", ha lamentado Serras, que pasó del sector de las tecnologías al hotelero y compró el inmueble situado ante el Moll de la Fusta.

En el ático de este edificio, que ahora ocupa la terraza del hotel, tuvo Picasso un estudio donde pintó de joven su cuadro 'Ciencia y caridad'.

"El sector pensaba que era una locura abrir este hotel y nos salimos con la nuestra. Es un modelo que se extiende cada vez más y que atrae a un turismo que no molesta", ha añadido el presidente de la compañía, que califica de lujo cercano el servicio que ofrece.

Ha destacado el prestigio que la marca Barcelona tiene a nivel internacional, pues "funciona sola", aunque ha criticado la elevada tasa turística que se paga en esta ciudad y que considera de las más caras en Europa.

El director de operaciones de Serras Collection, Antonio Bignone, ha explicado que el perfil de cliente del hotel barcelonés es un visitante de Estados Unidos "que viaja mucho y que, tras alojarse en grandes cadenas, opta por otro tipo de establecimiento más cercano".

El 19 de noviembre, Serras Collection presentará su nuevo establecimiento en Sevilla, un edificio histórico ante la Giralda diseñado por el arquitecto Aníbal González, que abrió el 11 de septiembre y en cuya reforma e interiorismo se han invertido 43 millones de euros.

ESTRATEGIAS DE FUTURO

De cara al futuro, destacan dos tipos de líneas a seguir: una estratégica, que pasa por abrir nuevos establecimientos en Madrid, Palma o Barcelona, y otra de oportunidad, que es la que dio lugar a la apertura de dos hoteles en Andorra: uno a pie de pistas en Soldeu y otro en Andorra la Vella.

El objetivo de la empresa es no superar las 80 habitaciones por establecimiento, y actualmente la ocupación media es de un 85%.

El director de Desarrollo de la empresa, Jordi Serra Sugrañes (hijo del presidente), ha explicado: "Estamos en un momento de crecimiento de la compañía, lo que nos permite reinvertir".

En once años, Serras Collection ha pasado de 30 empleados a 330, cifra esta que incluye a 20 personas que trabajan en la empresa desde sus inicios, y Antonio Bignone ha asegurado: "Podemos retener talento con amor y pasión".