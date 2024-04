Soltec se desploma casi un 14% tras tener que rehacer sus cuentas de 2023 por diferencias con su auditor

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Soltec se desplomaban casi un 14% en el inicio de la sesión bursátil, liderando las caídas en el mercado español, tras tener que rehacer sus cuentas de 2023 por diferencias con su auditor.

En concreto, a las 9.44 horas, los títulos de la compañía, que tardaron más de media hora en casar precio, caían un 13,9%, hasta los 1,982 euros por acción.

Este lunes, en el que el mercado estaba cerrado por día festivo, Soltec procedió a formular sus cuentas anuales de 2023, con respecto a los resultados comunicados al mercado a finales de febrero, debido a una diferencia con su auditor, Ernst & Young, sobre el criterio temporal de reconocimiento de ingresos a dejar de registrar en el ejercicio por un total 192 millones de euros por suministro de seguidores solares, junto con sus costes correspondientes por importe de 144 millones de euros.

Con esta nueva formulación de sus cuentas, el grupo reconoce 395 millones de ingresos consolidados, un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 10,4 millones de euros a nivel consolidado y unas pérdidas netas de 23,4 millones de euros, frente a los 11,7 millones de euros de ganancias que había comunicado a finales de febrero.

Soltec aseguró que, aunque no comparte los criterios del auditor, ha optado por aceptar los ajustes solicitados, ya que entiende que esta "es la opción más beneficiosa para salvaguardar el interés de la compañía y sus grupos de interés".

En una conferencia con analistas este martes, los directivos de la compañía insistieron en que aunque no comparten los criterios del auditor, la compañía ha decidido aceptar este ajuste como "mejor alternativa" para asegurar el interés de la compañía y sus grupos de interés.

Asimismo, consideraron que solamente se trata de "un problema financiero" y que "no tendrá impacto" para el grupo ya que su deuda neta financiera queda en la misma situación.

Además, estimaron que las cifras de ventas en el negocio de 'trackers' será más alta para este año debido a ese reconocimiento de esos ingresos para este ejercicio, aunque indicaron que proporcionarán más detalles de la guía del grupo "en unos pocos meses".

El fabricante de paneles solares publicó sus resultados del ejercicio 2023 el pasado 28 de febrero -tras la aprobación por parte del consejo de administración, previo informe favorable de la comisión de auditoría-, incluyendo en ellos los citados ingresos y gastos.

En un comunicado, la compañía indicó que el auditor comunicó al consejo y a la comisión de auditoría en ese momento que dichos resultados, aun sin haber finalizado el proceso de auditoría, no contarían con cambios materiales.

Con posterioridad, Soltec añadió que EY expresó su disconformidad con respecto al reconocimiento contable en el ejercicio 2023 de ingresos relativos a 36 contratos de suministro de seguidores solares efectuados por la compañía bajo la modalidad 'bill and hold'.

Estos contratos ascienden a 192 millones de euros, que la compañía no registra en las cuentas formuladas este lunes, pero sí que estaban reconocidos en los resultados comunicados en febrero. No obstante, la firma indica que los ingresos que no se han reconocido en 2023 se reconocerán contablemente en 2024.