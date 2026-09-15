Telefónica alcanza un acuerdo con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por cerca de 1.650 millones

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha alcanzado un acuerdo con DAZN para la distribución del paquete de DAZN LaLiga por cinco temporadas, con un valor medio conjunto de 1.650 millones de euros, según ha informado este martes la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho paquete incluye cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en las 38 jornadas, para su explotación en el mercado residencial, en la modalidad de pago en España.

Se trata de un acuerdo no exclusivo para cinco temporadas, de la 2027/2028 a la 2031/2032, con un valor medio de 330 millones de euros para cada una de las temporadas.

Con este acuerdo, y la firma del contrato con LaLiga el pasado mes de junio, Telefónica podrá continuar ofreciendo el 100% de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División a sus clientes, junto con la UEFA Champions League, para la cual Telefónica tiene los derechos hasta 2031.