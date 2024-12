Trabajadoras de Merkal Calzados de Guipúzcoa cumplen 200 días de huelga "sin avances en las negociaciones"

SAN SEBASTIÁN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de Merkal Calzados de Guipúzcoa cumplen 200 días en huelga "sin avances en las negociaciones" de un convenio propio "digno" que recoja sus solicitudes.

En un comunicado, ELA ha criticado que los horarios de la plantilla de Merkal Calzados de Guipúzcoa "no respetan el derecho al descanso semanal y la empresa no reconoce la antigüedad de las trabajadoras".

Desde el sindicato han lamentado que "el conflicto sigue estancado debido a la falta de propuestas aceptables por parte de la empresa" y, por ello, las trabajadoras continuarán con la huelga y las movilizaciones hasta lograr "un convenio colectivo digno".

Una de las principales reivindicaciones de la plantilla "es instaurar el plus de antigüedad", según han explicado desde ELA. "Este plus no sólo representa una compensación económica, sino también el reconocimiento del recorrido profesional, esfuerzo y experiencia, algo que hasta el momento la empresa se niega a considerar", han detallado.

Las trabajadoras también piden "unos horarios que respeten el derecho al descanso que hasta ahora se les ha vulnerado". La empresa se reunió por última vez el pasado 15 de noviembre, donde, según ELA, "quedó claro que no está dispuesta a solucionar ninguna de las reivindicaciones mencionadas".