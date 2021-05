Ábalos acusa a Casado de defender los peajes ante las patronales y le reta a aclararlo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de defender en privado ante las patronales la extensión de los peajes, como también planteaba el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que le ha emplazado a aclarar si realmente los rechaza.

En una pregunta dirigida por el portavoz de Transportes del PP en el Congreso, Andrés Lorite, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Ábalos ha decidido dirigirse directamente a Casado para acusarle de defender los peajes en privado pero cargar contra ellos en público.

"Ya que me pregunta por una opinión, voy a preguntar por una que es más importante para mí, la del señor Casado. ¿Usted está de acuerdo con esto? Porque a mí los sectores económicos me dicen que usted les dices lo contrario", ha aseverado.

En todo caso, Ábalos ha reiterado, al igual que hizo este martes en el Senado, que la extensión de los peajes "necesita el consenso de todos" y que "si no lo hay, pues no saldrá" y "no se impondrá nada". "Lo que hay es una reflexión, una invitación a que debatamos. ¿Que no es posible debatir? Tomamos nota también", ha zanjado el ministro.

"EL MINISTRO HIZO EL RIDÍCULO", DICE EL PP

Todo ello en una pregunta en la que el diputado 'popular' Andrés Lorite ha asegurado que la generalización de los peajes, tal y como ha planteado el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es una medida "muy dañina" que "lastrará la competitividad y la recuperación".

Lorite también le ha pedido a Ábalos que no haga "el mismo ridículo que hizo en el Senado", donde aludió a dos informes de gobiernos 'populares' que plantearon anteriormente esta medida --el último, en 2018, apenas unos meses antes de la moción de censura que invistió a Pedro Sánchez-- y le ha recordado que, aun así, no se llegó a implantar.

Asimismo, le ha acusado de "tabernario" y de dirigir un Ministerio de "fábrica de mentiras" ya que, ha asegurado, prometió a los transportistas el consenso de esta medida. "Dijo que lo iba a consensuar y no lo ha consensuado con nadie", ha espetado.

ÁBALOS PRESUME DE HABER AHORRADO 1.100 MILLONES A LOS USUARIOS

"No hay ningún plan detallado ni una propuesta detallada", ha dicho Ábalos, mostrando los citados informes encargados por ministros del PP sobre los peajes, "es de ustedes, no es nuestro. Nosotros no hemos llegado tan lejos", ha insistido el ministro

Finalmente, el titular de Transportes ha presumido de ser "el único Gobierno que no ha prorrogado ninguna concesión de autopistas", de haber "liberado ya 550 kilómetros" el año pasado y ha afirmado que este año se "liberarán" otros 480 kilómetros.

"Hemos aumentado las bonificaciones al transporte un 70%, rebajamos los peajes de las radiales un 30%... Somos el Gobierno que más ha mejorado el tema de los peajes. Hemos ahorrado 1.100 millones a los usuarios de peajes... ¿Qué me está diciendo usted?", ha concluido.