La Autoridad de Investigación de Accidentes eleva a 74 los fallecidos en el siniestro de los trenes

Vagones descarrilados en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo- Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha abierto ya un expediente para investigar el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que eleva a 74 la cifra de fallecidos.

La AITAT le ha asignado al caso el número de expediente 146/2026, publicado ya en su página web, en la que detalla que un equipo investigador se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma mañana en la que se produce el suceso el 28 de octubre.

La descripción del caso se limita a decir que "a las 08.53 horas, el tren 2080 de Renfe Viajeros AV colisiona por alcance con tren 6076 Iryo en el punto kilómetrico 118 entre Mora y Urda".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que hasta ahora venía actualizando la cifra de fallecidos y de heridos, no ha confirmado la cifra adelantada por la AITAT, tampoco lo ha hecho el Ejecutivo central.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha señalado que los trabajos de este jueves se están centrando en movimientos de grúa "sobre todo en el vagón que queda volcado", añadiendo que no se piensa "que pudiera haber más fallecidos debajo" de ese vagón. No obstante, ha pedido tomar esta afirmación "con prudencia".

A lo largo de la noche, en los trabajos que han hecho los bomberos y la Unidad Militar de Emergencia (UME), han aparecido "más restos humanos parciales" que se tienen que ir identificando.

Respecto a los heridos, el Gobierno regional se mantiene "razonablemente optimista" de que la evolución de los enfermos "sea en sentido positivo", aunque, ha afirmado, "todo con la prudencia lógica del momento".

DESTACA LA COORDINACIÓN

Ha cifrado en 1.300 los efectivos movilizados bajo la coordinación de emergencias de la Consejería de Administraciones Públicas, añadiendo "la enorme coordinación", que no fue ni "buena ni mala". "Ni estuvo bien ni mal, creo que estuvo como tiene que ser y eso es lo que lo que debe quedar", ha afirmado.

Tal y como ha precisado el presidente regional, se han movilizado 150 medios terrestres entre ambulancias, UVIs, soportes vitales básicos y siete helicópteros. Se pudieron hacer ocho transfusiones de sangre en el mismo vuelo de los helicópteros, una labor "muy satisfactoria".

Ha transmitido "un agradecimiento personal y muy sincero a toda la gente que a título personal se ha volcado" para ayudar tras la tragedia y ha puesto el acento en "el récord absoluto de donaciones", demandando que la gente "siga donando" por la caducidad de las plaquetas, y cifrando en "más de 2.000" las registradas en el área sanitaria de la región.

El proceso que queda es de identificación de fallecidos, bajo autoridad judicial, trasladando "un especial ánimo" a las familias y garantizando "que se está cumpliendo con la ley de forma estricta y rigurosa".

AGRADECIMIENTO POR DONACIÓN

Tras incidir en que se ha vivido una catástrofe "que sin duda ninguna ha producido un estado de shock en toda España", ha apelado a acompañar a las familias de las víctimas mortales y de los heridos, como harán los Reyes este jueves en el Hospital Universitario de Toledo.

"No se puede olvidar que estamos ante una tragedia humana, ante todo, y es lo que todavía nos corresponde seguir abordando desde las administraciones públicas", ha asegurado García-Page.