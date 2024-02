CCOO exige a Óscar Puente el desbloqueo y el "fin del secuestro" de la negociación colectiva en Adif

Hace un llamamiento a secundar la huelga prevista para este viernes



CCOO ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el desbloqueo y el "fin del secuestro" de la negociación colectiva en Adif, según ha informado el sindicato este miércoles en una nota de prensa.

En concreto, el comité general de empresa de Adif se concentró este martes a las puertas del Ministerio de Transportes para reivindicar la aplicación de la jornada de 35 horas a la plantilla y entregó una carta a Puente "exigiendo el desbloqueo y el fin del secuestro de la negociación colectiva en la empresa".

El sindicato ha detallado que "este ha sido un momento en el que se ha reivindicado, desde el sector Ferroviario de FSC-CCOO, el cumplimiento de lo acordado en las empresas públicas".

Por su parte, la secretaria general del sector, Pepa Páez, recordó que han convocado una jornada de huelga el próximo viernes, 9 de febrero, de 24 horas, por este tema y por la eliminación de las categorías de ingreso en el grupo Renfe".

En este sentido, Páez ha explicado que la jornada de huelga viene provocada por dos aspectos diferenciados.

Así, ha detallado que en cuanto a la jornada laboral de Adif, "hay un informe negativo del Ministerio de Transportes diciendo que no es viable, y en el caso de la eliminación de las categorías de ingreso de Renfe, no hay un informe negativo, lo que pasa es que todavía se necesita la aprobación de Función Pública, y parece que esta situación es un poco más positiva, aunque todavía no está confirmada".

CCOO ha hecho un llamamiento a secundar esta próxima jornada de huelga prevista para el día 9 de febrero y la concentración prevista para las 12.00 horas en Atocha.